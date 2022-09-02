新北市長年底選戰藍綠對決 市議員129人參戰

新北市長、議員參選人登記今截止。（新北市選舉委員會提供）

2022/09/02 21:03

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，參選人登記今截止，新北市長僅現任國民黨籍侯友宜及民進黨參選人林佳龍參戰，市議員共129人登記，包括國民黨38人、民進黨36人、台灣民眾黨11人、時代力量3人、新黨3人、台灣基進1人、無黨團結聯盟4人、小民參政歐巴桑聯盟3人、中國和平統一黨1人、台灣維新1人、勞動黨1人及無黨籍27人。

新北市議員第1選區（淡水區、三芝區、石門區、八里區）6搶4席，有蔡錦賢、陳靜儀、陳偉杰、鄭宇恩、陳家琪、彭莉惠；第2選區（林口區、五股區、泰山區）8搶4席，有黃琦翔、賴秋媚、李宇翔、蔡淑君、陳明義、董俊宏、郭原佑、宋明宗。

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第3選區（新莊區）18搶7席，有吳香君、鍾宏仁、翁震州、黃聖超、何淑峯、林秉宥、陳世軒、何語蓉、蔣根煌、郭岱軒、陳聰吉、邱吉均、張志宏、陳科名、蔡健棠、戴湘儀、許明偉、陳炫銘；第4選區（三重區、蘆洲區）16搶9席，有王景弘、黃桂蘭、陳啟能、彭佳芸、李翁月娥、邱婷蔚、顏蔚慈、李余典、林鼎超、李倩萍、陳宛毓、陳俊霖、吳訓孝、董俊良、吳建智、王威元。

第5選區（板橋區）21搶9席，有吳達偉、林國春、顏維勲、曾煥嘉、黃俊哲、李婉鈺、山田摩衣、戴瑋姍、黃淑君、石一佑、王淑慧、張淑惠、張家維、周勝考、劉美芳、郭柏成、阮橋本、彭盛韶、陳玉鳳、葉元之、廖裕德。

第6選區（中和區）11選6席，有張嘉玲、王如意、張維倩、陳逸展、張志豪、陳錦錠、邱烽堯、李正皓、蔡明璋、金瑞龍、游輝宂；第7選區（永和區）5選3席，有許昭興、羅文崇、陳鴻源、連斐璠、蕭蒼澤。

第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）17選10席，有廖宜琨、簡元泰、黃永昌、林銘仁、林金結、張昭隆、彭一書、陳世榮、高乃芸、卓冠廷、曾進益、洪佳君、蘇泓欽、王正 男、江怡臻、呂家愷、歐金獅。

第9選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）7選5席，有張凱鈞、陳乃瑜、陳永福、金中玉、陳儀君、黃心華、劉哲彰；第10選區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）2選1席，有林裔綺、蕭敬嚴；第11選區（汐止區、金山區、萬里區）6選4席，有張錦豪、周雅玲、白珮茹、廖先翔、彭立信、黃瑞傳。

第12選區（平地原住民）8選3席，有楊春妹、蘇錦雄 Paylang． Caya、吳國譽La． Is．Amid、楊曉君、宋雨蓁 Nikar‧ Falong、林霈宸、藞妏．尼卡兒、達佶祐．卡造Takiyo． Kacaw；第13選區（山地原住民）4選1席，楊萬金、馬見Lahuy ．Ipin、林家豪、何應明。

新北市長、議員參選人登記今截止。（新北市選舉委員會提供）

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