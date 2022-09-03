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    新北護理師護士公成立後援會支持 侯友宜強調「沒拔樁」

    新北護理師護士公會為新北市長侯友宜成立後援會，力挺參選連任。（侯友宜選舉辦公室提供）

    新北護理師護士公會為新北市長侯友宜成立後援會，力挺參選連任。（侯友宜選舉辦公室提供）

    2022/09/03 09:34

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜1日登記參選連任，新北護理師護士公會當天即宣布成立侯友宜後援會表達支持。侯友宜指出，他選舉最大目的就是讓大家團結在一起，批評別人永遠不會讓自己更好，希望不分你我，更強調，「沒有什麼拔樁不拔樁，就是好好做事」。

    新北市護理師護士公會近期舉辦第17屆第9次理監事聯席會議，會中護理人員感謝侯友宜從擔任副市長時，就對於新北市護理人員一路關懷相挺，因此成立「新北市護理人員後援會」。公會理事長周繡玲表示，這次理監事會議恰好遇上侯友宜登記參選，護理師會全力支持，讓他順利連任。

    侯友宜表示，2020年起為了對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市護理師護士公會全力配合衛生局，協助市府執行防疫業務，也感謝周繡玲號召退休護理人員成立「新北市護理防疫隊」，第一時間投入支援採檢、疫苗注射、集中檢疫所及居家關懷中心等工作。

    侯友宜指出，感謝4年前大家給予他鼓勵，這次登記參選連任，就是希望把新北市做好，他最大的對手就是自己，如果能夠為國家、人民多做點事，他會永遠承擔，他只有選擇國家與人民，大家不要忘記「我們國家叫中華民國」。年底選舉他只有一個目的，希望國家平安，大家能在這塊土地孕育下一代。

    周繡玲表示，護理師在疫情過程中，與侯友宜一起守護新北市民的健康。今年疫情嚴峻，新北所有醫院照顧約8、90萬件確診個案，從篩檢、專責病房、集中檢疫所，每個環節都認真的做，而護理師不僅為新北市民守護健康，更是侯友宜最大的後盾。

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