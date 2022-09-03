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    首頁　>　政治

    新北選情初探》侯友宜打市政牌 林佳龍大咖助陣

    新北市長選舉登記截止，將由國民黨籍的現任市長侯友宜與民進黨徵召的前交通部長林佳龍對決。（資料照）

    新北市長選舉登記截止，將由國民黨籍的現任市長侯友宜與民進黨徵召的前交通部長林佳龍對決。（資料照）

    2022/09/03 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長選舉登記截止，將由國民黨籍的現任市長侯友宜與民進黨徵召的前交通部長林佳龍對決，兩人最近頻在市政議題交鋒，林佳龍近一個月有蔡英文總統、行政院長蘇貞昌拉抬聲勢，侯友宜則主打市政牌，在各項市政行程中呈現政績。

    林拋議題 批侯施政不力

    林佳龍頻頻出招，拋出林口交流道、基隆捷運汐東線、淡北道路、社會住宅、社會福利等議題，批評施政不力，另結合議員參選人舉辦座談會，母雞與小雞一起努力，爭取新北市民支持。

    林佳龍有大咖助陣，蔡英文最近一個月就來站台三次，蘇貞昌兩度帶著交通建設的好消息來支持，競選團隊有陳建仁、賴清德任榮譽主委，另由蘇系、英系立委如吳秉叡、羅致政、張宏陸及蘇巧慧任重要幹部，象徵派系整合團結一致。

    侯走基層 宣揚施政成績

    侯友宜強調市政優先，面對攻擊也選擇由市府發言人、各局處出面回應，針對外界質疑是否做好做滿，也未把話說死，而且侯具有現任優勢，透過市政行程宣揚任內整頓新泰塭仔圳、五股垃圾山、社會福利等施政成績。

    近期侯友宜的競選團隊成形，找來具媒體經驗的年輕世代發言人，回應對手的攻防，並由市府前副秘書長張其強擔任執行長，以有效展現市政成果及選舉節奏。

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