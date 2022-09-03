為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拜登政府再對台軍售 總統府感謝持續高度重視我國防需求

    美國拜登政府上任後第六度宣布對台軍售，總統府再次感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。圖為我國空軍F-16V掛載的魚叉反艦飛彈。（美聯社）

    美國拜登政府上任後第六度宣布對台軍售，總統府再次感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。圖為我國空軍F-16V掛載的魚叉反艦飛彈。（美聯社）

    2022/09/03 09:53

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國政府於美東時間9月3日宣布，將就總額約11億600萬美元之軍售案，進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵今（3）日表示，總統府再次感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。

    張惇涵表示，此為拜登政府任內第六度、今年第五度宣布對台軍售，內容包括：「AIM-9X」、「AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」。

    張惇涵表示，日前中國軍演的挑釁行為，以及軍演後仍採取各式「灰色地帶」衝突手段，已單方面衝擊台海及區域和平穩定。而此次美方所宣布軍售項目，包含強化台灣自我防衛所需的偵蒐雷達維持及各型飛彈，不僅有助於國軍應對灰色地帶壓迫，並可發揮長程飛彈預警效益，有助於提升整體防衛戰力。

    張惇涵表示，誠如蔡總統所一再重申的，我們不會升高衝突，不會挑起爭端；但台灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力，不僅捍衛主權及國家安全，更會與理念相近國家持續深化合作關係，守護台海及印太區域的和平穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美售台100枚響尾蛇、60枚魚叉飛彈 提供長程預警雷達後勤支援
    2022/09/03 08:58

    美售台100枚響尾蛇、60枚魚叉飛彈 提供長程預警雷達後勤支援
    拜登政府上任後第六度對台軍售 總額逾11億美元
    2022/09/03 06:03

    拜登政府上任後第六度對台軍售 總額逾11億美元

    高雄農16富人區 世界級公園豪邸
    台美簽約海上衛士無人機 王定宇：搭配「台版死神」戰力躍進
    2022/08/31 13:30

    台美簽約海上衛士無人機 王定宇：搭配「台版死神」戰力躍進
    傳美將售台334億軍備 白宮、國務院同聲：履行台灣關係法承諾
    2022/08/31 09:02

    傳美將售台334億軍備 白宮、國務院同聲：履行台灣關係法承諾

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播