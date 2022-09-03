拜登政府再對台軍售 總統府感謝持續高度重視我國防需求

美國拜登政府上任後第六度宣布對台軍售，總統府再次感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。圖為我國空軍F-16V掛載的魚叉反艦飛彈。（美聯社）

2022/09/03 09:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國政府於美東時間9月3日宣布，將就總額約11億600萬美元之軍售案，進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵今（3）日表示，總統府再次感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾。

張惇涵表示，此為拜登政府任內第六度、今年第五度宣布對台軍售，內容包括：「AIM-9X」、「AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」。

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張惇涵表示，日前中國軍演的挑釁行為，以及軍演後仍採取各式「灰色地帶」衝突手段，已單方面衝擊台海及區域和平穩定。而此次美方所宣布軍售項目，包含強化台灣自我防衛所需的偵蒐雷達維持及各型飛彈，不僅有助於國軍應對灰色地帶壓迫，並可發揮長程飛彈預警效益，有助於提升整體防衛戰力。

張惇涵表示，誠如蔡總統所一再重申的，我們不會升高衝突，不會挑起爭端；但台灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力，不僅捍衛主權及國家安全，更會與理念相近國家持續深化合作關係，守護台海及印太區域的和平穩定。

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