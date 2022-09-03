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    軍武百科》反艦利器魚叉飛彈 陸海空潛射一次滿足

    魚叉飛彈是我國重要反艦武器。（資料照）

    魚叉飛彈是我國重要反艦武器。（資料照）

    2022/09/03 11:58

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    美售台100枚響尾蛇、60枚魚叉飛彈 提供長程預警雷達後勤支援

    〔即時新聞／綜合報導〕AGM-84L-1「魚叉」反艦飛彈（Harpoon）是美國海軍著手研發的一款反艦飛彈。名稱來由是美海軍對潛艦的俗稱是「鯨魚」，因此將武器命名為「魚叉」。

    研發的濫觴為1967年以色列驅逐艦伊拉特（Eilat）遭蘇聯製反艦巡弋飛彈「冥河」（Styx）擊沉，激起美軍的憂患意識，後續與目前併入波音公司的麥道公司（McDonnell-Douglas）簽署魚叉飛彈開發計畫。

    到了1977年，魚叉飛彈成為了美海軍艦隊廣泛使用的主要反艦飛彈。空射版本在不久後問世，於1979年首先掛載於P-3獵戶座海上巡邏機，後續亦配置在F/A-18大黃蜂戰鬥機和B-52H轟炸機等。

    魚叉飛彈分為陸射、艦射和空射等類型。我國在2020年向美採購100套岸置型魚叉飛彈系統、400枚RGM-84L-4魚叉飛彈和135枚AGM-84H／SLAM-ER增程型距外陸攻飛彈，陸海空潛射四型魚叉皆已具備。國軍空射魚叉則與響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程飛彈掛載於F-16。

    「魚叉」反艦飛彈（Harpoon）性能諸元：

    類型：RGM-84艦射型、陸射型；AGM-84空射型；UGM-84潛射型反艦飛彈

    發動機：渦輪噴射

    開發國：美國

    服役：1977年至今

    射程：約220公里

    飛行速度：約0.85馬赫

    資料來源：維基百科

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