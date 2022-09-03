軍武百科》最強短程空對空飛彈！響尾蛇擊落解放軍機 戰果輝煌

美方宣布售台100枚「AIM-9X」響尾蛇飛彈。（資料照）

2022/09/03 10:53

相關連結：

美售台100枚響尾蛇、60枚魚叉飛彈 提供長程預警雷達後勤支援

〔即時新聞／綜合報導〕AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）是一款由美軍火商雷神導彈系統公司所研發，透過紅外線導引追擊目標的短程空對空飛彈。開發原型「AIM-9A」於1953年首次成功發射；最初生產的版本「AIM-9B」則於1956年投入使用，後續不斷經過改良直到今日。

請繼續往下閱讀...

AIM-9B曾在我國空軍史上創下戰果。在1958年「九二四空戰」中，國軍F-86軍刀戰鬥機使用響尾蛇飛彈擊落解放軍殲-5戰機。這不但是首次響尾蛇飛彈實戰，更是史上首場使用空對空飛彈的空戰。

另於1967年，我軍4架F-104G戰鬥機在金門周邊空域與解放軍殲-6爆發空戰，國軍飛行員胡世霖上尉與石貝波上尉分別發射2枚響尾蛇飛彈，擊落2架敵機。

此次美方出售的「AIM-9X」型號能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，具備可離軸發射攻擊等能力。我國先前在F-16V性能提升案期間購入140枚「AIM-9X」與魚叉飛彈、AIM-120先進中程飛彈配置於F-16。

AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈性能諸元：

類型：短程空對空飛彈

發動機：固態推進火箭

開發國：美國

服役：1956年至今

射程：AIM-9X約26公里

飛行速度：AIM-9X約2.5馬赫

資料來源：維基百科、Military.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法