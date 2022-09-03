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    軍武百科》最強短程空對空飛彈！響尾蛇擊落解放軍機 戰果輝煌

    美方宣布售台100枚「AIM-9X」響尾蛇飛彈。（資料照）

    美方宣布售台100枚「AIM-9X」響尾蛇飛彈。（資料照）

    2022/09/03 10:53

    相關連結：

    美售台100枚響尾蛇、60枚魚叉飛彈 提供長程預警雷達後勤支援

    〔即時新聞／綜合報導〕AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）是一款由美軍火商雷神導彈系統公司所研發，透過紅外線導引追擊目標的短程空對空飛彈。開發原型「AIM-9A」於1953年首次成功發射；最初生產的版本「AIM-9B」則於1956年投入使用，後續不斷經過改良直到今日。

    AIM-9B曾在我國空軍史上創下戰果。在1958年「九二四空戰」中，國軍F-86軍刀戰鬥機使用響尾蛇飛彈擊落解放軍殲-5戰機。這不但是首次響尾蛇飛彈實戰，更是史上首場使用空對空飛彈的空戰。

    另於1967年，我軍4架F-104G戰鬥機在金門周邊空域與解放軍殲-6爆發空戰，國軍飛行員胡世霖上尉與石貝波上尉分別發射2枚響尾蛇飛彈，擊落2架敵機。

    此次美方出售的「AIM-9X」型號能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，具備可離軸發射攻擊等能力。我國先前在F-16V性能提升案期間購入140枚「AIM-9X」與魚叉飛彈、AIM-120先進中程飛彈配置於F-16。

    AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈性能諸元：

    類型：短程空對空飛彈

    發動機：固態推進火箭

    開發國：美國

    服役：1956年至今

    射程：AIM-9X約26公里

    飛行速度：AIM-9X約2.5馬赫

    資料來源：維基百科、Military.com

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