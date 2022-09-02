劉建國競總成立 游錫堃首度站台

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今晚成立，除蔡英文總統站台外，立法院長游錫堃也將出席。（資料照）

2022/09/02 19:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今晚成立，除蔡英文總統站台外，立法院長游錫堃也將出席，這也是游錫堃首次為九合一選舉站台。根據「立法院組織法」規定，立法院長不得擔任政黨職務，但並未禁止輔選，據了解，未來如有參選人邀請，游錫堃將輔選站台，也為18歲公民權的公投宣講。

游錫堃在臉書說，感謝劉建國在立法院，對這項修憲案全力支持，更感謝他今天邀請參加競選總部成立大會，有機會爭取雲林鄉親對18歲公民權的支持。

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游錫堃說，18歲公民權，雖然在立法院跨黨派無異議通過，但「公民投票」這一關，難度相當高，依法必需達到965萬票才能通過，身為立法院長責無旁貸，一定要全力以赴。

游錫堃指出，下修公民參與的年齡限制，就是希望讓更多的人民擁有參與國家決策的權利。18歲公民權修憲案在立法院跨黨派黨團極高的共識下，已於3月25日無異議通過，今年9月28日即將公告期滿，亟需在11月26日的公民複決拿下965萬票。

游錫堃表示，根據最新的全國性民調顯示，全台有48.7%支持這項修憲案，但只有39.5%表示會去投票，門檻要過，現在還差了不只200萬票！為了台灣未來的希望，他要邀請所有鄉親，相揪逗陣來投票，讓18歲公民權過關，強化世代共贏，落實青年參政！

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