雲林縣議員69人登記搶43席 各選區參選名單出爐
〔記者黃淑莉／雲林報導〕五合一選舉今天登記截止，雲林縣議員共有69人登記，要搶43席，其中第一選區18搶10、第二選區12搶6，競爭特別激烈。
應人口增減下屆各選區席次有變更，第一選區10席、第二選區6席、第三選區9席、第四選區6席、第五選區7席、第六選區5席。
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各選區登記名單如下：
第一選區（斗六、林內、莿桐）18人：廖郁賢（現）、曾博鴻（民）、陳芳盈、鄭自勤、周秀月（現、民）、林聖智、林岳璋（現）、張維崢（民）、林靖冠（民眾黨）、賴淑綏（現、國）、王又民（現，國）、江文登（現、民）、張光儀、鐘明馨（現）、黃英學、黃勝志（國）、陳永修（國）、呂宜臻。
第二選區（斗南、古坑、大埤）12人：吳滄得（民）、張庭綺（現、民）、顏忠義（現、國）、簡慈坊、蔡東富（現）、沈銘恭、陳世彬、賴明源（現）、王秋足（現、國）、吳錦凉、陳志榮、彭新銘。
第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）14人：陳乙辰（民眾黨）、林文彬（現、民）、蔡秋敏（民）、魏順興、林武正（民）、王鈺齊（現、台聯）、李政峯（民）、黃凱（現）、黃美瑤（現）、張維心、蔡明水（現）、陳俊龍（現）、林明進、沈宗隆（現，國）。
第四選區（西螺、二崙、崙背）7人：游淑雲（現）、洪如萍（民）、鄭玲惠（民）、楊國寬、梁銘忠（現）、廖偉晴（現、國）、李明哲（現、國）。
第五選區（台西、麥寮、東勢、四湖）11人：吳蕙蘭（現）、張揚科、許留賓（現）、蘇國瓏、蔡永富（民）、蘇俊豪（現）、顏嘉葦（民）、陳清圳、林深（現）、王英文、丁慶錡（台灣君民黨）。
第六選區（北港、水林、口湖）7人：蔡咏锝、蔡岳儒（現、民）、林哲凌、黃文祥（現）、蔡孟真（現、民）、蕭慧敏（現）、王新堯（民眾黨）。