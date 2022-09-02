雲林縣議員69人登記搶43席 各選區參選名單出爐

第四選區雲林縣議員李明哲（左2）今天在媽媽等家人陪同下登記。（記者黃淑莉攝）

2022/09/02 18:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五合一選舉今天登記截止，雲林縣議員共有69人登記，要搶43席，其中第一選區18搶10、第二選區12搶6，競爭特別激烈。

應人口增減下屆各選區席次有變更，第一選區10席、第二選區6席、第三選區9席、第四選區6席、第五選區7席、第六選區5席。

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各選區登記名單如下：

第一選區（斗六、林內、莿桐）18人：廖郁賢（現）、曾博鴻（民）、陳芳盈、鄭自勤、周秀月（現、民）、林聖智、林岳璋（現）、張維崢（民）、林靖冠（民眾黨）、賴淑綏（現、國）、王又民（現，國）、江文登（現、民）、張光儀、鐘明馨（現）、黃英學、黃勝志（國）、陳永修（國）、呂宜臻。

第二選區（斗南、古坑、大埤）12人：吳滄得（民）、張庭綺（現、民）、顏忠義（現、國）、簡慈坊、蔡東富（現）、沈銘恭、陳世彬、賴明源（現）、王秋足（現、國）、吳錦凉、陳志榮、彭新銘。

第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）14人：陳乙辰（民眾黨）、林文彬（現、民）、蔡秋敏（民）、魏順興、林武正（民）、王鈺齊（現、台聯）、李政峯（民）、黃凱（現）、黃美瑤（現）、張維心、蔡明水（現）、陳俊龍（現）、林明進、沈宗隆（現，國）。

第四選區（西螺、二崙、崙背）7人：游淑雲（現）、洪如萍（民）、鄭玲惠（民）、楊國寬、梁銘忠（現）、廖偉晴（現、國）、李明哲（現、國）。

第五選區（台西、麥寮、東勢、四湖）11人：吳蕙蘭（現）、張揚科、許留賓（現）、蘇國瓏、蔡永富（民）、蘇俊豪（現）、顏嘉葦（民）、陳清圳、林深（現）、王英文、丁慶錡（台灣君民黨）。

第六選區（北港、水林、口湖）7人：蔡咏锝、蔡岳儒（現、民）、林哲凌、黃文祥（現）、蔡孟真（現、民）、蕭慧敏（現）、王新堯（民眾黨）。

民進黨提名第五選區縣議員候選人蔡永富在父親及支持者陪同下完成登記。（記者黃淑莉攝）

第二選區縣議員蔡東富在妻子及2個兒子陪同下登記，他說這次選舉主訴求環保，不插旗幟、發文宣也不設競選總部。（記者黃淑莉攝）

前大埤鄉農會總幹事吳錦凉（前排左４）在老中青少農民代表陪同登記參選第二選區縣議員。（記者黃淑莉攝）

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