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    張善政涉抄襲！徐巧芯：研究案確有瑕疵 快公布資料說清楚

    徐巧芯昨天（1日）接受震傳媒網路節目《新聞不芹菜》專訪。（《新聞不芹菜》提供）

    徐巧芯昨天（1日）接受震傳媒網路節目《新聞不芹菜》專訪。（《新聞不芹菜》提供）

    2022/09/02 20:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆擔任宏碁集團副總期間，向農委會申請5736萬元研究計畫，研究報告卻涉嫌大幅抄襲。國民黨議員徐巧芯認為，這份研究計畫確實有瑕疵，呼籲張善政團隊應公布所有資料及細節，否則很抱歉誰都救不了他。徐巧芯也說，在看到資料前不願幫張善政說一句話，不會因為都是同黨的就瞎挺。

    徐巧芯昨天（1日）接受震傳媒網路節目《新聞不芹菜》專訪時說，張善政每年的報告都有好幾百頁，也列出國外考察內容，其中又拆成好幾份小報告，她認為，這份報告確實有問題存在，不過研究案有分工表，張善政是計畫主持人，各項報告也都有執筆人的名字，涉嫌抄襲的部分，撰寫的人應要出來說明。

    徐巧芯說，張善政先前曾說他只是掛名，並非實際參與者，但既然掛名主持人還是有責任，只要要釐清的是「是誰抄襲」、「誰做錯事」，張善政也確實要負責，包含督導不周，底下的人也沒發現有瑕疵，張善政也確實沒把事情講清楚。

    徐巧芯建議，張善政應公布研究案的內容、把資料印出來，包括國外考察、巡迴座談會等資料都公開，並把有問題的地方圈出，說明自己哪邊是疏忽；但徐巧心強調，自己在看資料前，不願意幫張善政說任何一句話，也不能因為張善政是國民黨籍就蝦挺到底。

    徐巧芯指出，選舉是競爭的過程，不能讓大家覺得5700萬都是在抄，若不快點拿出來，很抱歉誰都救不了，必須要去解決大家對這件事情的誤會，張善政團隊應開記者會公布所有資料，把抄襲錯誤部分找出來，向外界道歉、談論報告對國家有何幫助，若有貢獻，即便報告有疏失，相信大家也不會認為一文不值。

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