批民進黨潑髒水張善政 朱立倫：低級抹黑成「全世界笑話」

國民黨主席朱立倫今天在台南受訪表示，執政黨抹黑手段有夠低級。（記者洪瑞琴攝）

2022/09/01 11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆料過去任職宏碁副總期間主持研究計劃涉抄襲爭議，國民黨主席朱立倫今（1）日在南市受訪回應表示，執政黨低級抹黑、潑髒水手段，如果有問題，「你就去告宏碁、去告啊」，地方政府也會有研究計劃、工作報告掛名行政首長主持，包括桃園市長鄭文燦或他自己在新北主政期間，「民進黨要抓的話，就去抓啊，這會變成全世界笑話」。

朱立倫表示，民進黨這種抹黑、潑髒水手段實在有夠low，「今天打完台大、打宏碁」，這份研究計畫是由宏碁公司報告，張善政當時是部門的負責人，實際執行單位有一個12人研究小組，沒有一毛錢落在張善政口袋，民進黨現在硬要扯上張善政，質疑研究計劃等於是衝著宏碁，「你就去告宏碁啊」相信宏碁也會這對整個研究提出釐清說明。

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朱立倫表示，地方政府會有工作報告、研究計畫、市政報告，像是桃園市長鄭文燦或是他自己主政桃園縣、新北市16年期間，也會有行政首長掛名主持，但由相關單位執行，「民進黨要抓的話，實在不必用這樣角度，就去抓啊，這樣會成全世界笑話」。

國民黨主席朱立倫今天陪同台南市長參選人謝龍介到市選委會登記參選，展現團隊士氣；過程中，台灣基進黨在外圍抗議「國民黨不倒，台灣不會好」，對此，朱立倫回應說，在野黨應是監督執政黨，反而是成為執政黨側翼打手，令人遺憾。

國民黨主席朱立倫（左2）今天陪同市長參選人謝龍介（左3）到市選委會登記，各市議員參選人到場助陣造勢，士氣高昂。（記者洪瑞琴攝）

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