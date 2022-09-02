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    再駁抄襲 張善政嗆鄭運鵬︰不知是笨還是壞

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）昨由黨籍民代陪同前往桃園市選舉委員會登記參選。（記者周敏鴻攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）昨由黨籍民代陪同前往桃園市選舉委員會登記參選。（記者周敏鴻攝）

    2022/09/02 05:30

    〔記者周敏鴻、洪瑞琴／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政昨前往桃市選委會完成參選登記。對於民進黨對手鄭運鵬等人指控他農委會研究案涉嫌抄襲、Ａ錢，是「典型假道學」，張反擊說，這麼多清楚的資料攤在前面，鄭還能這樣講，「不知是笨還是壞？」他昨已控告鄭運鵬、桃園市長鄭文燦等人誹謗及違反選罷法「意圖使人不當選」。

    登記參選 張：我是個建設市長

    張善政昨由立委呂玉玲、市議會議長邱奕勝與前台北市議員羅智強等人陪同登記，眾人高喊「善哥打拚，桃園翻新」；邱奕勝表示，他與黨團全力支持張善政進入市府。

    週刊踢爆張善政擔任宏碁集團副總經理期間，主持農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」案，研究報告涉大量多方抄襲，民進黨陣營指控張涉嫌抄襲、Ａ錢，鄭運鵬批張是「典型假道學」。張善政回應，第一時間就已釐清計畫是引進國外的農業科技新知，讓國內農業單位消化，轉化為未來研發、政策方向，當然會摘取國外文獻。

    張善政反嗆，這麼多清楚明白的資料攤在前面，鄭運鵬還能這樣講，不知道是笨還是壞？他重申研究案有任何一毛錢掉進自己口袋就退選，昨也委由律師陳麗玲到桃園地檢署按鈴，控告鄭文燦、鄭運鵬涉誹謗與違反公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」。張並強調，自己是學土木工程的，將來會是一個建設的市長。

    國民黨黨主席朱立倫昨在南市受訪表示，執政黨抹黑、潑髒水手段很低級，如果有問題，「你就去告宏碁啊！」地方政府也會有研究計畫、工作報告由行政首長掛名，包括桃園市長鄭文燦或他自己在新北主政期間，「民進黨要抓的話，就去抓啊！這會變成全世界笑話」。

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