獨家》張善政農委會第3年1700萬報告曝光 馬政府時期決定不公開

國民黨桃園市長參選人張善政過去任職宏碁副總期間，，申請農委會研究案，並擔任計畫主持人，報告被周刊踢爆疑似多處抄襲。（資料照）

2022/09/02 19:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆料過去任職宏碁副總期間，申請農委會研究案，並擔任計畫主持人，報告疑似多處抄襲，該份2007到2009的3年期計畫書，前2年計畫報告書皆在「政府研究資訊系統（GRB）」公開，獨缺馬政府時期的2009年計畫報告書，本報已掌握該份提供給立委的報告書；對於該份內容當年為何沒於GRB公開，農委會發言人陳淑蓉表示，是因部分內容當年要爭取競爭型計畫，才未公開，超過可公開的年限後，因當時GRB網站設計，也未回溯上架。

張善政任職宏碁副總期間，向農委會申請3年期的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究計畫（2007-2009），經費總共5736萬元，該計畫被爆出研究報告抄襲自農委會發行的期刊《農情與農政》、媒體報導、相關領域論文，還有直接從香港網站簡轉繁等情況，且未註記資料來源；張善政日前表示，該案只是蒐集各國農業電子化的資料，並稱若有一塊錢落到他自己的口袋裡，就會退選。

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這份3年期的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究計畫，GRB網站僅見2007年、2008年報告內容，獨缺2009年的報告計畫書，依本報取得該份內容顯示，2009年計畫研究報告書共286頁，除主持人張善政外，另有18位參與研究人員，內容包含該年計畫執行的期中與期末工作報告。

該份報告書援引不少包含中華電信MOD、資策會、美國聯傳會、日本電信公司KDDI等網頁資料，資料來源註明網站首頁，有常執行政府計畫案的不具名學者說，若引用網站資料，慣例來源標註官網首頁即可，但常發生註明引用中華電信網站，但實際上可能來自其他網站的情況。

對於這份經費約1700萬的2009年報告書內容為何未於GRB上公開？陳淑蓉表示，這是因為該份報告的部分內容當年要爭取競爭型計畫（指必須透過競賽或審議評估機制評定部會提案的計畫），因此當時送到GRB時勾選於2011年前都不公開，但因GRB網站於2015年前為單向系統，且採人工作業掃描，導致即使已超過可公開年限，系統並未回溯檢視，不過該份計畫報告內容在農委會內部網站一直都可查詢。

至於張善政計畫報告書抄襲案部分，農委會已由主責的科技處負責，陳淑蓉說，目前還在釐清內容，若有結果一定會對外報告。

本報已掌握該份提供給立委的張善政擔任農委會3年期計畫後最後一期報告書，該份2009年的報告書並未於GRB公開。（記者楊媛婷翻攝）

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