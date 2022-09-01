批張善政危機處理大有問題 賴香伶︰應負起責任公開細節

民眾黨桃園市長候選人賴香伶（左2）今天公開呼籲，希望張善政能說清楚講明白。（記者陳恩惠攝）

2022/09/01 12:36

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆擔任宏碁集團副總期間，向農委會申請5736萬元研究計畫，研究報告卻涉嫌大幅抄襲。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天受訪表示，張善政院長迄今對事件的危機處理方式，讓大眾打了個問號，懷疑他是否有能力在市政上讓民眾託付，因此公開呼籲張應該負起計畫主持人的責任，將事件的原本與細節應公開，說清楚講明白。

賴香伶表示，這事件令各界矚目實是因為整個金額龐大，大型研究計畫5700多萬迄今看來，張善政前院長對此事的回應跟危機處理的方式，讓大家覺得張究竟有沒有能力說清楚講明白，並非事隔多年就可以一語帶過，畢竟這個預算還是國家的預算，她認為張院長若是到現在仍無法說清楚、無法交代核銷的相關內容，甚至是當時計畫過程中的細節，顯然他在市政上是否能讓大家信任託付，已經在大家心裡起了疑問。

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賴香伶呼籲，張善政的團隊盡速將相關資訊向市民交代，並非以「若有一毛錢入口袋就退選」這種意氣之話帶過，大家要的還是看他有沒有能力把事情的原本跟市民做清楚交代，「我們不希望陷入一個口水戰，或是互相揭瘡疤這樣一個不好的選舉過程，更需要張院長挺身而出，把自己該負的研究計畫主持人的責任拿起，跟大家說清楚。」

民眾黨桃園市長候選人賴香伶呼籲，張善政的團隊盡速將相關資訊向市民交代，並非以「若有一毛錢入口袋就退選」這種意氣之話帶過。（記者陳恩惠攝）

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