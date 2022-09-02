張善政貢獻堪比蔣經國？「雙鄭」同批：光親中就沒得比

桃園市長鄭文燦、民進黨桃市長參選人鄭運鵬質疑，張善政哪點可比蔣經國。（記者許倬勛攝）

2022/09/02 11:25

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政身陷抄襲風波，日前張幕僚召開記者會，稱張對於農業科技貢獻「堪比蔣經國」；桃園市長鄭文燦、同黨市長參選人鄭運鵬各表達意見，質疑張言行親中、甚至鼓勵高科技產業赴中「因無人權有利資料蒐集」，兩人批張「光是親中就沒得比」，何況兩者政績天差地遠。

國民黨時代、曾任桃縣府農業發展局長陳麗玲為張善政緩頰，指2006至2008年收到農委會指令，要發展農產品的生產履歷和QRcode，就是由張善政帶領團隊推廣，對於我國農科貢獻，堪比蔣經國的十大建設。

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「說實話，我不知道張善政哪點堪比蔣經國」，面對媒體提問，鄭文燦一臉困惑，並非要說張往自己臉上貼金，但雙方毫無可比性，蔣經國主政時期，會容許張善政鼓勵高科技往中國發展是因「無人權有助資料蒐集」嗎？蔣經國一生反中共，要是他聽得到，不可能會認同張是自己信徒。

鄭文燦補充，張善政的種種言行與蔣經國的信念背道而馳、企圖掏空台灣，如今台商回流、首選投資桃園，張善政卻要大家往對岸走去，鄭文燦最後火力全開，「他從政迄今，有任何政績可比蔣經國嗎」？

鄭運鵬搖頭嘆氣稱對手活在古早時代，從兩岸關係來看，蔣經國時代不可能像如今國民黨當中國小弟的模樣，若從產業來看，世界產業鏈重新分國，台灣應與坐擁高附加產業鏈的盟友站在一起，和張善政不合時宜的想法與言行截然不同；鄭運鵬說，自選戰以來，張屢屢唱衰桃園、對鄭文燦執政8年成績採取對立態度，實在令人失望。

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