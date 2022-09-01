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    民進黨南市第1選區提名爭議落幕 潘新傳：盼團結打贏選戰

    民進黨台南市黨部主委潘新傳呼籲黨員同志放下初選紛擾，團結打贏年底選戰。（記者洪瑞琴翻攝）

    民進黨台南市黨部主委潘新傳呼籲黨員同志放下初選紛擾，團結打贏年底選戰。（記者洪瑞琴翻攝）

    2022/09/01 23:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南第1選區議員提名人選爆爭議，最後中常會決議由劉米山「依序遞補」，台南市黨部主委潘新傳今（1）日表示，盼望大家放下初選紛擾，團結打贏年底選戰。

    民進黨台南市黨部表示，因參選人蔡宗翰遭檢舉初選使用「詐術」，一直懸而未決，昨（8月31日）中常會決議取消蔡宗翰提名初選候選人資格，由劉米山「依序遞補」為南市議員第1選區候選人，由劉米山遞補參選，已確定全部34席市議員提名。

    台南市黨部主委潘新傳表示，尊重中央黨部中常會的決議，請劉米山同志儘速完成大選登記手續，更希望黨員同志放下初選的紛紛擾擾，都能全力以赴，團結打贏年底選戰，為台灣繼續努力打拚，力拚民進黨台南市議會席次過半。

    據了解，8月31日中常會決議，台南市黨部若未能如期召開會議做出決定，或做出停權以上處分，則取消蔡宗翰提名初選候選人資格，由劉米山依序遞補為本黨提名候選人；若台南市黨部如期召開會議，做出予以蔡宗翰警告之處分或不予處分，則依照初選結果，提名蔡宗翰參選。南市黨部原訂今日召開評委會，不過因出席人數不足流會，依照中常會決議，取消蔡宗翰提名資格。

    南市議會民進黨黨團總召劉米山，獲得黨提名參選南市第1選區議員。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市議會民進黨黨團總召劉米山，獲得黨提名參選南市第1選區議員。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市民進黨第1選區蔡宗翰與劉米山提名之爭，拖了3、4個月，最終這張政黨推薦書落入劉米山手中，代表民進黨參選。（民進黨南市黨部提供）

    南市民進黨第1選區蔡宗翰與劉米山提名之爭，拖了3、4個月，最終這張政黨推薦書落入劉米山手中，代表民進黨參選。（民進黨南市黨部提供）

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