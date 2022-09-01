為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台南市議員提名人選異動 民進黨中央：充分尊重地方意見

    民進黨決議取消蔡宗翰資格，「依序遞補」提名現任台南市議員、民進黨南市黨團總召劉米山（見圖）參選台南市議員。（資料照，記者蔡文居攝）

    民進黨決議取消蔡宗翰資格，「依序遞補」提名現任台南市議員、民進黨南市黨團總召劉米山（見圖）參選台南市議員。（資料照，記者蔡文居攝）

    2022/09/01 20:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台南市議員第1選區提名人選出現異動，「依序遞補」提名現任台南市議員劉米山參選連任，被取消資格的蔡宗翰聲明將提出行政訴訟。對此，民進黨發言人謝子涵今（1）日晚間表示遺憾，並說明，在充分尊重地方的意見下，決議取消蔡宗翰提名資格。

    謝子涵表示，蔡宗翰於初選過程中被多人檢舉多案，其中包括未經同意使用他人簽名，宣稱唯一推薦卻未獲得授權。台南市議會黨團也有絕大多數黨團成員連署，建議提名劉米山參選市議員；在參酌各方意見後，最後決定由劉米山依序遞補。

    謝子涵說，台南市議會黨團日前也提出徵召建議書，建議書指出，蔡宗翰涉「詐術」案依黨紀處理中，致使提名參選同志尚缺額一席，為求團結爭取勝選，建請黨中央徵召現任台南市議會民進黨團總召集人劉米山，參選台南市第一選區市議員，「有絕大多數黨團成員都連署了這項提案。」

    謝子涵說，在充分尊重地方的意見下，8月31日中常會決議，台南市黨部若未能如期召開會議做出決定，或做出停權以上處分，則取消蔡宗翰提名初選候選人資格，由劉米山依序遞補為本黨提名候選人；若台南市黨部如期召開會議，做出予以蔡宗翰警告之處分或不予處分，則依照初選結果，提名蔡宗翰參選。

    謝子涵說，台南市黨部原訂今日召開評委會，不過最後因出席人數不足流會，依照上述中常會決議，取消蔡宗翰提名資格。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨首位民調初選勝出卻提名落空 蔡宗翰將提行政訴訟
    2022/09/01 16:25

    民進黨首位民調初選勝出卻提名落空 蔡宗翰將提行政訴訟
    台南市一選區議員提名爭議 劉米山獲「依序遞補」參選
    2022/09/01 15:54

    台南市一選區議員提名爭議 劉米山獲「依序遞補」參選

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    最後兩天！民進黨台南市議員提名爭議未決 中央、地方互推
    2022/08/31 19:12

    最後兩天！民進黨台南市議員提名爭議未決 中央、地方互推
    南市第1選區提名爭議「詭譎」 劉米山、蔡宗翰誰出線？
    2022/08/31 13:23

    南市第1選區提名爭議「詭譎」 劉米山、蔡宗翰誰出線？

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    南市議員初選蔡宗翰被檢舉盜陳時中簽名 民進黨討論是否懲處
    2022/05/25 17:55

    南市議員初選蔡宗翰被檢舉盜陳時中簽名 民進黨討論是否懲處
    綠營初選參選人文宣稱「陳時中推薦」 對手提告涉偽造簽名
    2022/04/19 11:53

    綠營初選參選人文宣稱「陳時中推薦」 對手提告涉偽造簽名
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播