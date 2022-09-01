台南市議員提名人選異動 民進黨中央：充分尊重地方意見

民進黨決議取消蔡宗翰資格，「依序遞補」提名現任台南市議員、民進黨南市黨團總召劉米山（見圖）參選台南市議員。（資料照，記者蔡文居攝）

2022/09/01 20:24

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台南市議員第1選區提名人選出現異動，「依序遞補」提名現任台南市議員劉米山參選連任，被取消資格的蔡宗翰聲明將提出行政訴訟。對此，民進黨發言人謝子涵今（1）日晚間表示遺憾，並說明，在充分尊重地方的意見下，決議取消蔡宗翰提名資格。

謝子涵表示，蔡宗翰於初選過程中被多人檢舉多案，其中包括未經同意使用他人簽名，宣稱唯一推薦卻未獲得授權。台南市議會黨團也有絕大多數黨團成員連署，建議提名劉米山參選市議員；在參酌各方意見後，最後決定由劉米山依序遞補。

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謝子涵說，台南市議會黨團日前也提出徵召建議書，建議書指出，蔡宗翰涉「詐術」案依黨紀處理中，致使提名參選同志尚缺額一席，為求團結爭取勝選，建請黨中央徵召現任台南市議會民進黨團總召集人劉米山，參選台南市第一選區市議員，「有絕大多數黨團成員都連署了這項提案。」

謝子涵說，在充分尊重地方的意見下，8月31日中常會決議，台南市黨部若未能如期召開會議做出決定，或做出停權以上處分，則取消蔡宗翰提名初選候選人資格，由劉米山依序遞補為本黨提名候選人；若台南市黨部如期召開會議，做出予以蔡宗翰警告之處分或不予處分，則依照初選結果，提名蔡宗翰參選。

謝子涵說，台南市黨部原訂今日召開評委會，不過最後因出席人數不足流會，依照上述中常會決議，取消蔡宗翰提名資格。

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