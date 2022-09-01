民進黨首位民調初選勝出卻提名落空 蔡宗翰將提行政訴訟

對於民調初選勝出卻提名落空，蔡宗翰發聲明將提行政訴訟爭取公道。（圖擷取自臉書）

2022/09/01 16:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市民進黨第1選區劉米山與蔡宗翰提名爭議，民進黨中常會、南市黨部已決議提名劉米山，對此，當事人蔡宗翰發表聲明，深表遺憾的同時，並將正式提出行政訴訟。

蔡宗翰表示，作為身披綠袍的民主小兵，基於為民服務的熱誠及改變大新營的初心參加初選，經過公平、正當的競選過程，他拿到19％的民調領先順利過關，但卻因為政治派系角力，成為民進黨辦理初選以來首位通過民調，卻未獲提名的參選人，這將會是民主制度的污點，將正式提出行政訴訟，捍衛民進黨的創黨精神與核心價值。

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蔡宗翰表示，從初選結束後，從未缺席選舉協調小組的陳述說明，以及中評會的調查，也從未被民進黨做出任何處分，連1次警告都沒有，足以證明他在選舉過程中始終遵守規則、用正派誠實的方式選舉，即使遭受黨內同志不當檢舉與不實攻擊，他選擇用正當方式面對、處理、回應，在中評會上及司法調查宗翰都已經完成，並沒有任何的疑義與問題，通過初選至今將近4個月，並未得到政黨推薦書，其中種種疑點與因素啟人疑竇，令人費解。

蔡宗翰表示，清白參政從未做出違規事實，黨內初選本可透過公開透明方式順利完成提名程序，但他卻受到特定黨政要角不斷地在中執會、中評會、中常會上刻意阻攔刁難，只因為在公平的遊戲規則中，「淘汰了特定派系預計要選議長的人」、「暗地裡卻由所謂政黨要角利用黨政機器，排擠沒有背景的年輕人，這會使民進黨錯失未來有志投身政治的年輕人」。

蔡宗翰表示，這是民主進步黨史上第1次將初選勝利者淘汰的「民主機制」，「此例一開，後患無窮」，初選落敗者都可以此方式扭轉局勢，讓倖進者皆可援例辦理，民進黨這次宣布的結果，將會使初選機制喪失社會公信，成為民主政治史上的一大笑話。

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