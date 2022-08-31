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    率戰車隊登記 曾之婕成台南東區唯一無黨女選將

    台南市東區議員參選人曾之婕（前右二者）由團隊成員陪同到台南市選委會完成參選登記。（曾之婕服務處提供）

    台南市東區議員參選人曾之婕（前右二者）由團隊成員陪同到台南市選委會完成參選登記。（曾之婕服務處提供）

    2022/08/31 20:41

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區無黨籍市議員參選人曾之婕，31日下午由父親曾順良、胞弟曾信凱及「良友會」、「同心婦女會」、「青年軍團」、「婕婕後援會」等多位重量級幹部陪同，向台南市選舉委員會完成參選登記，展現團隊出擊氣勢，並正式向支持群眾宣布成為東區以無黨籍身分參選的女將。

    曾之婕與陪同登記的南市前副議長曾順良、現任議員曾信凱等一行人，搭乘8輛戰車隊，浩蕩前往南市選委會，宣示「選戰上路、之婕領先」，競選服務處派專人指揮交通，「戰車隊」兩側都貼有「婕出新東區、東區好婕出」的競選精神標語，所有陪同者胸前也貼上「之婕加油」標誌，相當醒目。

    車隊抵達選委會，曾信凱青年軍團、同心婦女會、婕婕後援會眾多支持者已在現場整隊，隨後曾之婕在父母親、胞弟等人簇擁下進入選委會，於3時30分吉時登記，宣布以無黨籍投入今年底東區市議員選戰。

    陪同曾之婕登記參選的人士，還有良友會會長許志成、榮譽會長林子雲、吳志祥、副會長陳軍旭、黎聖文、林琛富、葉國書、同心婦女會會長王姝文、榮譽會長吳瓊鈺、曾信凱青年軍團榮譽團長邵敏恒、青年軍團長王愷均、婕婕後援會副執行長劉育忻、美女軍團等人，聲勢浩大。

    曾之婕登記後返回服務處、向大批支持者報告，她揭示其5大政見主軸，包括「兒童教育福利」、「青年就業創業福利」、「銀髮族福利」、「美化東區最宜居」及「促進在地繁榮」，希望將她在國外留學的經驗，打造「婕出新東區」。

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