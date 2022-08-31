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    首頁　>　政治

    最後兩天！民進黨台南市議員提名爭議未決 中央、地方互推

    台南市長黃偉哲（左4）今日登記參選時，市議員劉米山（前排左3）緊跟在黃市長身旁。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左4）今日登記參選時，市議員劉米山（前排左3）緊跟在黃市長身旁。（記者洪瑞琴攝）

    2022/08/31 19:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員第1選區民進黨參選人劉米山、蔡宗翰提名爭議，民進黨中常會今（31）日討論後，裁示由地方市黨部評委會明天開會討論，等於「裁而未決」，台南市黨部表示未接獲訊息；由於選舉登記只到9月2日，剩下不到「關鍵48小時」，政治角力暗潮洶湧。

    劉米山、蔡宗翰提名爭議起於蔡宗翰在初選民調勝出，但被劉米山等人檢舉涉及選舉手法不當，黨中央6月通過公告2022年直轄市議員提名候選人時，即暫緩公告提名蔡宗翰，今天再開會討論。

    今天地方盛傳中常會決議「徵召」劉米山，地方黨部將不會再召開臨時執委會，劉米山9月2日直接前往登記。對此，劉米山受訪表示，他有接獲各界好友告知訊息，但目前尚未接獲黨中央通知，無法證實是否確定徵召，如果能獲得徵召，這是光榮使命，一定全力以赴，達成市長黃偉哲高票當選、市議員席次在議會過半目標，延續民主價值與精神。

    不過，另有消息傳出，中常會今天開會討論後裁示，請台南評委會開會，若9月1日未能如期開會決議或決議蔡宗翰停權以上處分，才徵召劉米山，若評委會做出不予處分，則維持提名蔡宗翰，等於「裁而未決」，又把問題交給地方解決。

    對此，蔡宗翰也喊話，呼籲市黨部評議委員會的評議委員明天如期開會，並做出公正公道決議，將民主薪火傳承到下一代，青年世代接棒，守護台灣未來，若順利獲得提名參選，即前往市選委會正式登記，儘管初選過程中有許多檢舉與疑慮，但始終相信正義，許多來自基層溫暖鼓勵，讓他堅持不懈，為大新營的建設努力。

    對於黨中央是否作出徵召決議？或要求地方開評委會？市黨部主委潘新傳傍晚表示，沒有接獲任何相關訊息，無從評論。

    在未確定拿到民進黨這張「政黨推薦書」之前，劉米山、蔡宗翰誰能代表民進黨參選尚有變數，距登記參選期限9月2日，如同「關鍵48小時」，結局如何，令外界關注。

    台南市民進黨第1選區議員參選人蔡宗翰積極爭取黨提名。（擷自臉書）

    台南市民進黨第1選區議員參選人蔡宗翰積極爭取黨提名。（擷自臉書）

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