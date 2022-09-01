1週內2度合體拜廟 蔡英文：新北市最好人選一定是林佳龍
〔記者魏瑾筠／新北報導〕年底九合一選舉，身兼民進黨主席的總統蔡英文充分扮演母雞角色全力輔選，她在短短一週內二度與民進黨新北市長候選人林佳龍「合體」拜廟；蔡英文今天（1日）晚間在土城神農宮向在場鄉親「拍胸脯」說，「聽總統一句話，不要選錯人」，最好的人選「一定是林佳龍」。
談起與新北市的淵源，蔡英文說，她在新北市選舉過4次，1次市長、3次總統，其中2010年參選新北市長，是她人生第一次選舉，雖然是差一點選上，但她大力感謝新北市民給她很大的支持，讓她成為民進黨在新北市歷史上首度拿破百萬票的候選人。
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她也向在場民眾暢談包括增加公立、準公共化幼兒園以及大幅提升長照預算等政策，提到社會住宅議題時，蔡英文說，她在選總統時提出八年蓋廿萬戶社宅政策，盼透過中央、地方一起努力，話鋒一轉，她不諱言表示，新北市真的蓋得不多，其他縣市都蓋得很積極。
蔡英文指出，林佳龍推出其中一項政策是要在任內蓋兩萬戶社宅，且有三千戶是在捷運沿線，要蓋讓年輕人付得起租金的社宅，證明政府有在照顧年輕人，對此她也替林佳龍拉票，呼籲大家要選對人，林佳龍是民進黨擔任新北市長最好的人選。
談到台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情管控得宜、經濟持續發展，蔡英文也大讚，台灣人真的不簡單，「更了不起的是，『鄰居』（指中國）每天都要騷擾、嚇唬台灣，但台灣人很成熟、很冷靜」。
「總統一定會讓國家可以安全、一定要保護人民！」她強調，台灣人雖然有很多挑戰，但更重要的是，要對自己有信心，雖然挑戰很多，但只要有決心保護自己，外面有很多朋友隨時幫助，呼籲台灣人要勇敢、冷靜、有決心。
林佳龍上月3日才到神農宮參拜，今天陪同總統再度參香祈福，他表示，蔡英文是歷史上社會福利做最多的總統，包括0到6歲國家養、長照2.0的政策，不過新北市人口持續流失中，對此他當選上任後會推動「社福大貼心」政策，包括補助65歲以上長者裝假牙、青年成家基金等，但要當選才能實現，呼籲鄉親多多給予支持。
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