1週內2度合體拜廟 蔡英文：新北市最好人選一定是林佳龍

總統蔡英文（前排左）今晚偕同民進黨新北市長參選人林佳龍（前排右）到土城神農宮五穀先帝廟參香，致詞時大力推崇林佳龍過往政績，希望選民大力支持。（記者叢昌瑾攝）

2022/09/01 21:32

〔記者魏瑾筠／新北報導〕年底九合一選舉，身兼民進黨主席的總統蔡英文充分扮演母雞角色全力輔選，她在短短一週內二度與民進黨新北市長候選人林佳龍「合體」拜廟；蔡英文今天（1日）晚間在土城神農宮向在場鄉親「拍胸脯」說，「聽總統一句話，不要選錯人」，最好的人選「一定是林佳龍」。

談起與新北市的淵源，蔡英文說，她在新北市選舉過4次，1次市長、3次總統，其中2010年參選新北市長，是她人生第一次選舉，雖然是差一點選上，但她大力感謝新北市民給她很大的支持，讓她成為民進黨在新北市歷史上首度拿破百萬票的候選人。

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她也向在場民眾暢談包括增加公立、準公共化幼兒園以及大幅提升長照預算等政策，提到社會住宅議題時，蔡英文說，她在選總統時提出八年蓋廿萬戶社宅政策，盼透過中央、地方一起努力，話鋒一轉，她不諱言表示，新北市真的蓋得不多，其他縣市都蓋得很積極。

蔡英文指出，林佳龍推出其中一項政策是要在任內蓋兩萬戶社宅，且有三千戶是在捷運沿線，要蓋讓年輕人付得起租金的社宅，證明政府有在照顧年輕人，對此她也替林佳龍拉票，呼籲大家要選對人，林佳龍是民進黨擔任新北市長最好的人選。

談到台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情管控得宜、經濟持續發展，蔡英文也大讚，台灣人真的不簡單，「更了不起的是，『鄰居』（指中國）每天都要騷擾、嚇唬台灣，但台灣人很成熟、很冷靜」。

「總統一定會讓國家可以安全、一定要保護人民！」她強調，台灣人雖然有很多挑戰，但更重要的是，要對自己有信心，雖然挑戰很多，但只要有決心保護自己，外面有很多朋友隨時幫助，呼籲台灣人要勇敢、冷靜、有決心。

林佳龍上月3日才到神農宮參拜，今天陪同總統再度參香祈福，他表示，蔡英文是歷史上社會福利做最多的總統，包括0到6歲國家養、長照2.0的政策，不過新北市人口持續流失中，對此他當選上任後會推動「社福大貼心」政策，包括補助65歲以上長者裝假牙、青年成家基金等，但要當選才能實現，呼籲鄉親多多給予支持。

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總統蔡英文（中）今晚偕同民進黨新北市長參選人林佳龍前往土城神農宮五穀先帝廟參香，呼籲選民大力支持。（記者叢昌瑾攝）

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