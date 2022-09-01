為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2018沒辯論？侯友宜競辦秀3證據酸林佳龍：要有查資料的勇氣

    新北市長侯友宜選舉辦公室指出，侯友宜遞交的公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理。（新北市長侯友宜選舉辦公室提供）

    新北市長侯友宜選舉辦公室指出，侯友宜遞交的公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理。（新北市長侯友宜選舉辦公室提供）

    2022/09/01 19:25

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍之前說，侯友宜4年前參選有辯論是「騙人」，今天更說，侯友宜當時參加的電視政見發表會並非以辯論方式。侯友宜選舉辦公室則再提出3項證據，更酸林佳龍，沒有認錯道歉的勇氣，至少要有查資料的勇氣。

    侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢說，侯友宜與當時民進黨新北市長參選人蘇貞昌進行辯論式電視政見發表會，眾多媒體都以「辯論」2字下標報導，林佳龍沒有改變的勇氣，也沒有認錯道歉的勇氣，至少要有查資料的勇氣，「說了一個謊言，只能用無數的謊言來圓，應面對事實回頭是岸」。

    吳亮賢提供3項證據指出，第一，全國法規資料庫中的「公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法」第18之1條第一項清楚寫道「直轄市長、縣（市）長選舉，電視政見發表會經同一選舉區三分之二以上候選人同意時，得以辯論方式為之」，第二項並說明「電視政見發表會，以辯論方式為之時，其辦理人員及程序如下」。

    第二，新北市選委會Youtube頻道的新北市第3屆市長公辦電視政見發表會影片中，（https://www.youtube.com/watch?v=LT9HfL3m2JY&t=160s） 第50秒至1分5秒主持人說明程序時，清楚說道「本次電視政見發表會是納入辯論方式」。

    第三，侯友宜今天在遞交的新北市長選舉公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理，如同4年前參與辯論會的結果，也跟林佳龍4年前與台中市長盧秀燕辯論會一模一樣，相關文件在新北市選委會即可下載，一目了然。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林佳龍和蘇巧慧成立聯合競總 展現正國會、蘇系大團結
    2022/09/01 12:27

    林佳龍和蘇巧慧成立聯合競總 展現正國會、蘇系大團結
    侯選辦公布4年前辯論照 要林佳龍公開道歉
    2022/09/01 12:27

    侯選辦公布4年前辯論照 要林佳龍公開道歉

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    張善政研究案涉抄襲風波 侯友宜：回歸市政節奏
    2022/09/01 10:58

    張善政研究案涉抄襲風波 侯友宜：回歸市政節奏
    侯友宜接下辯論戰帖 公辦電視政見會勾選辯論選項
    2022/09/01 10:35

    侯友宜接下辯論戰帖 公辦電視政見會勾選辯論選項

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    侯友宜登記參選 與政治實習生力挺18歲公民權
    2022/09/01 09:54

    侯友宜登記參選 與政治實習生力挺18歲公民權
    林佳龍批上屆有辯論「騙人」 侯友宜競辦酸：連查資料都不會
    2022/08/31 20:20

    林佳龍批上屆有辯論「騙人」 侯友宜競辦酸：連查資料都不會
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播