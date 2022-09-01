侯友宜登記參選 與政治實習生力挺18歲公民權

爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，在兩名政治實習生陪同下，完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

2022/09/01 09:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕競選連任的國民黨籍新北市長侯友宜，今天在選舉辦公室「政治實習生」、也是首投族的學生陪同下，至新北市選舉委員會完成參選登記。侯友宜公開表達支持18歲公民權，呼籲大家共同努力，讓18歲公民權複決公投案順利通過，鼓勵更多年輕人一起決定台灣的未來。

侯友宜表示，11月26日除了是地方公職人員選舉，也是18歲公民權修憲複決公投案的投票日，此次複決門檻高達965萬票，需要不分世代共同推動，才能順利過關，18歲公民權是世界的潮流趨勢，也是民主價值的展現。

請繼續往下閱讀...

他說，修憲不只是讓權利、義務、責任相符，更是讓年輕人成為推動國家、社會改變的重要力量，必須讓更多年輕人一起決定台灣的未來。

這次陪同登記的2名學生，是侯友宜選辦的「政治實習生」，分別是就讀於台灣大學政治系3年級的鄭皓文、台北大學公共行政暨政策學系碩士班2年級的彭康傑。

20歲的鄭皓文說，18歲公民權不僅是世代趨勢，也是代表青年政治參與意識抬頭，讓台灣的年輕人，有更直接表達意見的管道。

23歲的彭康傑表示，青年參與公共事務，有助未來世代傳承與公共事務討論，營造對等的溝通管道，大家可以勇於表達意見，提出不同看法，相信侯友宜團隊是最棒的起始點。

24歲的侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，18歲公民權修憲推動多年，在許多團體的努力下，好不容易走到最後一關，目前全世界大多數國家已將投票年齡降至18歲，作為民主國家的台灣絕對要跨出這一步，希望不分世代共同出來投下同意票，讓台灣民主「轉大人」。

爭取連任的新北市長侯友宜，至新北市選舉委員會完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法