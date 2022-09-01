為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜登記參選 與政治實習生力挺18歲公民權

    爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，在兩名政治實習生陪同下，完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

    爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，在兩名政治實習生陪同下，完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

    2022/09/01 09:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕競選連任的國民黨籍新北市長侯友宜，今天在選舉辦公室「政治實習生」、也是首投族的學生陪同下，至新北市選舉委員會完成參選登記。侯友宜公開表達支持18歲公民權，呼籲大家共同努力，讓18歲公民權複決公投案順利通過，鼓勵更多年輕人一起決定台灣的未來。

    侯友宜表示，11月26日除了是地方公職人員選舉，也是18歲公民權修憲複決公投案的投票日，此次複決門檻高達965萬票，需要不分世代共同推動，才能順利過關，18歲公民權是世界的潮流趨勢，也是民主價值的展現。

    他說，修憲不只是讓權利、義務、責任相符，更是讓年輕人成為推動國家、社會改變的重要力量，必須讓更多年輕人一起決定台灣的未來。

    這次陪同登記的2名學生，是侯友宜選辦的「政治實習生」，分別是就讀於台灣大學政治系3年級的鄭皓文、台北大學公共行政暨政策學系碩士班2年級的彭康傑。

    20歲的鄭皓文說，18歲公民權不僅是世代趨勢，也是代表青年政治參與意識抬頭，讓台灣的年輕人，有更直接表達意見的管道。

    23歲的彭康傑表示，青年參與公共事務，有助未來世代傳承與公共事務討論，營造對等的溝通管道，大家可以勇於表達意見，提出不同看法，相信侯友宜團隊是最棒的起始點。

    24歲的侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，18歲公民權修憲推動多年，在許多團體的努力下，好不容易走到最後一關，目前全世界大多數國家已將投票年齡降至18歲，作為民主國家的台灣絕對要跨出這一步，希望不分世代共同出來投下同意票，讓台灣民主「轉大人」。

    爭取連任的新北市長侯友宜，至新北市選舉委員會完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

    爭取連任的新北市長侯友宜，至新北市選舉委員會完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林佳龍邀賴清德輔選 侯友宜：我訴求的對象是新北市民
    2022/08/31 11:00

    林佳龍邀賴清德輔選 侯友宜：我訴求的對象是新北市民
    扮藍營母雞 侯友宜︰大家作伙拚
    2022/08/31 05:30

    扮藍營母雞 侯友宜︰大家作伙拚

    土城核心生活圈 板南線海山站最夯
    侯友宜當藍營母雞？侯：會與有共同理念縣市長一起努力
    2022/08/30 09:30

    侯友宜當藍營母雞？侯：會與有共同理念縣市長一起努力
    板橋社宅疑標售 侯友宜澄清：完全沒有
    2022/08/29 16:45

    板橋社宅疑標售 侯友宜澄清：完全沒有

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播