不是只有改變的勇氣 林佳龍籲侯友宜：要有敢辯的勇氣

民進黨新北市長候選人林佳龍（舉麥克風者）今受訪呼籲，國民黨新北市長候選人侯友宜要有「敢辯」的勇氣。（記者魏瑾筠攝）

2022/09/01 12:05

〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市長選戰開打以來，民進黨候選人林佳龍不斷向尋求連任的國民黨候選人侯友宜下「辯論戰帖」，都未獲正面回應，林佳龍今受訪呼籲侯友宜要有「敢辯」的勇氣，不是只有「改變」的勇氣。

林佳龍今天上午與立委蘇巧慧聯合成立競選總部，他於活動後受訪表示，侯友宜對外說他4年前，與當時參選新北市長的蘇貞昌是用辯論，但事實上不是如此。

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林佳龍指出，市長參選登記表上，有3個選項，第1項是各講各的、第2項是各講2次，第3項才是辯論。

「請侯友宜不要看錯格，要勾那格是辯論的，這才算是一個漢子！」林佳龍再次呼籲侯友宜要有敢辯的勇氣，不然會涉及說謊，因為查過所有新聞報導，最後是沒有辯成、是政見發表會。

「不要再魚目混珠，要真的是一個漢子！」林佳龍呼籲侯友宜不要再欺騙社會，並強調大家看的不是口才，「行家一出口就之有沒有，一直不出口人家會懷疑你沒有」！

林佳龍表示要把口才放一邊，讓大家看見「政見牛肉」在哪裡，一起進行一場公開辯論君子之爭，讓新北市民跟國人有知的權利，這也是作為參選人的義務，呼籲侯友宜不要迴避，展現敢辯的勇氣。

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