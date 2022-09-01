為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不是只有改變的勇氣 林佳龍籲侯友宜：要有敢辯的勇氣

    民進黨新北市長候選人林佳龍（舉麥克風者）今受訪呼籲，國民黨新北市長候選人侯友宜要有「敢辯」的勇氣。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍（舉麥克風者）今受訪呼籲，國民黨新北市長候選人侯友宜要有「敢辯」的勇氣。（記者魏瑾筠攝）

    2022/09/01 12:05

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市長選戰開打以來，民進黨候選人林佳龍不斷向尋求連任的國民黨候選人侯友宜下「辯論戰帖」，都未獲正面回應，林佳龍今受訪呼籲侯友宜要有「敢辯」的勇氣，不是只有「改變」的勇氣。

    林佳龍今天上午與立委蘇巧慧聯合成立競選總部，他於活動後受訪表示，侯友宜對外說他4年前，與當時參選新北市長的蘇貞昌是用辯論，但事實上不是如此。

    林佳龍指出，市長參選登記表上，有3個選項，第1項是各講各的、第2項是各講2次，第3項才是辯論。

    「請侯友宜不要看錯格，要勾那格是辯論的，這才算是一個漢子！」林佳龍再次呼籲侯友宜要有敢辯的勇氣，不然會涉及說謊，因為查過所有新聞報導，最後是沒有辯成、是政見發表會。

    「不要再魚目混珠，要真的是一個漢子！」林佳龍呼籲侯友宜不要再欺騙社會，並強調大家看的不是口才，「行家一出口就之有沒有，一直不出口人家會懷疑你沒有」！

    林佳龍表示要把口才放一邊，讓大家看見「政見牛肉」在哪裡，一起進行一場公開辯論君子之爭，讓新北市民跟國人有知的權利，這也是作為參選人的義務，呼籲侯友宜不要迴避，展現敢辯的勇氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    青年成家基金政見被質疑 林佳龍：有顧及新北財政能力
    2022/08/31 16:56

    青年成家基金政見被質疑 林佳龍：有顧及新北財政能力
    陳燕飛籌組後援會相挺 林佳龍：宜蘭人很惜情
    2022/08/31 15:31

    陳燕飛籌組後援會相挺 林佳龍：宜蘭人很惜情

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    搶頭香登記 林佳龍︰新北大翻新
    2022/08/31 05:30

    搶頭香登記 林佳龍︰新北大翻新
    羅智強稱民進黨北台灣全面崩盤 林佳龍回嗆：驕兵必敗
    2022/08/30 11:06

    羅智強稱民進黨北台灣全面崩盤 林佳龍回嗆：驕兵必敗

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    批侯罔顧青年居住正義 林佳龍陣營酸：還找年輕人當競選發言人
    2022/08/29 14:31

    批侯罔顧青年居住正義 林佳龍陣營酸：還找年輕人當競選發言人
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播