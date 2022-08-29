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    批侯罔顧青年居住正義 林佳龍陣營酸：還找年輕人當競選發言人

    民進黨新北市長參選人林佳龍競選發言人何博文（左）、李坤城（右）今開記者會痛批，國民黨新北市長侯友宜罔顧青年居住正義，還找年輕人當競選發言人。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍競選發言人何博文（左）、李坤城（右）今開記者會痛批，國民黨新北市長侯友宜罔顧青年居住正義，還找年輕人當競選發言人。（記者魏瑾筠攝）

    2022/08/29 14:31

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對新北市政府有意標售板橋區民權段上的青年社會住宅，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營今開記者會痛批，國民黨新北市長侯友宜罔顧青年居住正義，還找年輕人當競選發言人，除要求發言人給具體回應，也點名新北市政府青年局長錢念群回應對此事看法，是支持滾動式檢討？還是會義正嚴辭捍衛青年權益？

    有關板橋區民權段青年社會住宅標售議題，林佳龍與國民黨新北市長侯友宜連日來不斷交鋒，林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城今在記者會抨擊，侯友宜過去已有標售社宅的前科，更諷刺的是，他找來3位年輕人當發言人，卻賣掉青年住宅。

    「不要再用多元滾動檢討，迴避責任！」李坤城砲轟，他在議會質詢錢念群時，她不敢捍衛說青年社會住宅就是要留給年輕人，反而站在新北市是政府財政局、城鄉發展局那邊，抨擊侯市府對於社宅看法就是要標售，賣掉年輕人的未來和希望。

    李坤城不客氣表示，侯市府到目前為止，只想要這件事拖到年底選舉過後才討論，對此，他強烈呼籲侯友宜懸崖勒馬，並表示真正照顧年輕人不是隨便說說、找幾個年輕人當發言人就有用，社會住宅絕對不能賣，應該留給年輕人，要求侯市府不要用詐術欺騙市民。

    林佳龍競選發言人、新北市議員何博文今秀出新北市政府財政局於2017年發的新聞稿指出，當時白紙黑字寫市府分回的房地將作為青年社會住宅，增加青年朋友就業居住友善空間，他對此抨擊，當時的政策很清楚，哪個字說滾動政策？滾動檢討？

    「違背年輕人、背叛年輕人，市府不要敢做不敢當！」何博文點出新北市審計處報告寫到，民權段青年住宅要變賣為一般住宅，何博文表示，侯市府一直強調說是滾動式檢討，但卻是要等到年底才做通盤檢討，他質疑這是想閃過選舉？萬一得逞就可以針對青年住宅上下其手？圖利建商炒作土地？

    何博文更指出，當時都更有請3家廠商鑑價，最高為1坪69.5萬元，結果現在那邊一坪賣到91萬元，最低81萬元，平均86萬元，砲轟侯市府是犧牲年輕人權益助長房價炒作，質問侯友宜是拿3位年輕發言人做門面，是真的支持年輕人？還是只是把他們當門面？

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