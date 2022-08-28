正國會樁腳被拔？ 林佳龍澄清

民進黨新北市長參選人林佳龍（中），今天晚間與民進黨立委羅致政（左）、新北市議員戴瑋珊（右）聯合舉辦「新北大翻新．議員逗陣拚」政策宣講會。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/28 21:36

〔記者魏瑾筠／新北報導〕被視為民進黨「正國會」樁腳的新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛，今出席新北市土城宜蘭縣同鄉會會員大會暨挺國民黨新北市長侯友宜連任後援會，外界關注拔樁意味濃厚。民進黨新北市長參選人林佳龍表示，陳燕飛不是以總會理事長身分去支持任何市長參選人，是身為宜蘭人的市議員成立後援會，他去出席。

這場宜蘭同鄉會土城區分會的活動是由國民黨新北市議員林金結所舉辦，其中「床的世界」董事長陳燕飛也出席，由於他一向力挺創辦「正國會」的立法院長游錫堃，加上民進黨新北市長參選人林佳龍同屬「正國會」，被外界解讀國民黨拔樁。

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林佳龍今天晚間與新北市議員戴瑋珊聯合舉辦「新北大翻新．議員逗陣拚」政策宣講會，他在會後受訪表示，在來宣講講會的路上他有跟陳燕飛聯絡，並得到對方回應表示，今天並不是以總會理事長身分去支持任何市長參選人，而是宜蘭人市議員成立後援會，所以他去出席。

林佳龍表示，國民黨新北市長侯友宜也有到場，陳燕飛向他致意這是禮貌，並透露已有宜蘭人在連署，要推薦自己選新北市長，也將籌組更大的後援會，以宜蘭人名義推薦他參選新北市長。

林佳龍說，他已看過推薦書，內容列舉他在交通部長任內所做建設，包括北宜高鐵、鐵路高架化、國道五號銜接蘇花改、蘇花改提升蘇花安及啟動台六十二線可行性評估等，都讓宜蘭人相當有感，所以宜蘭鄉親也會全力支持林佳龍參選新北市長。

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