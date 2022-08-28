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    正國會樁腳挺侯友宜連任？ 林佳龍陣營：他受邀參加活動

    「正國會」樁腳新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛，今出席新北市土城宜蘭縣同鄉會會員大會暨挺國民黨新北市長侯友宜連任後援會，外界關注拔樁意味濃厚。民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城（見圖）表示，陳燕飛是以總會理事長的身分參加各分區的會員大會。 （新北市議員李坤城提供）

    「正國會」樁腳新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛，今出席新北市土城宜蘭縣同鄉會會員大會暨挺國民黨新北市長侯友宜連任後援會，外界關注拔樁意味濃厚。民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城（見圖）表示，陳燕飛是以總會理事長的身分參加各分區的會員大會。 （新北市議員李坤城提供）

    2022/08/28 20:24

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕被視為民進黨「正國會」樁腳的新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛，今出席新北市土城宜蘭縣同鄉會會員大會暨挺國民黨新北市長侯友宜連任後援會，外界關注拔樁意味濃厚。民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，陳燕飛是以總會理事長的身分參加各分區的會員大會，未來新北的宜蘭同鄉會也會舉辦挺林佳龍造勢活動，同樣會邀請陳燕飛參加。

    這場宜蘭同鄉會土城區分會的活動是由國民黨新北市議員林金結所舉辦，其中「床的世界」董事長陳燕飛也出席，由於他一向力挺創辦「正國會」的立法院長游錫堃，加上民進黨新北市長參選人林佳龍同屬「正國會」，被外界解讀國民黨拔樁。

    李坤城強調，過去林佳龍在交通部長任內，對於宜蘭交通建設的貢獻重大，包括北宜高鐵、鐵路高架、國五銜接蘇花改、蘇花改提升蘇花安及啟動台六十二線可行性評估等，都讓宜蘭人相當有感，所以宜蘭鄉親也會全力支持林佳龍參選新北市長。

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