搶頭香登記 林佳龍︰新北大翻新

民進黨新北市長參選人林佳龍（前排中）昨在黨籍立委等逾50人陪同下，完成參選登記。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/31 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天在競選總部主委林錫耀、黨籍立委及市議員參選人等超過五十人的大陣仗陪同下，「搶頭香」成為首位完成登記的新北市長參選人，展現全黨團結勝選氣勢。林佳龍強調，這場戰役不只是林佳龍與民進黨的選戰，更是一場新北市民要一起改變、讓新北大翻新的民主選戰。

「一加卅七勝選團隊團結一心，氣勢如虹！」林佳龍指出，他投入選戰後的一個半月以來，感受到新北市民求新、求變的期待，以及有大翻新的勇氣，他不諱言，這將是史上最艱困選戰，但他會透過政績、政見爭取支持。

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林佳龍抨擊說，新北市已經十七年沒有經歷政黨輪替，新北市「升格但沒有升級」，他的使命就是要完成「新北大翻新」。

林佳龍表示，他登記同時也遞出政見，包括四大政策主軸、廿項政見願景及一百項具體主張，新北市升格直轄市，市民要有新的認同。他強調，新北市做為首都圈區域治理的火車頭，引領北北基桃和宜蘭共一千萬人口，新北市值得升格後更好的新北市，這是他的使命，也是他要實現的目標。

他也再次向國民黨新北市長侯友宜下辯論戰帖，呼籲侯「要有接受辯論的勇氣」，在市長參選登記表中勾選辯論選項，而不是政見發表會，才是真正的民主之道。

下月中與賴合體造勢

身兼林佳龍競選總部榮譽主委的副總統賴清德，預計九月中旬與林佳龍合體造勢。林佳龍說，感謝蔡英文總統的信任、賴清德的投入、行政院長蘇貞昌的扶持、立法院長游錫堃的祝福，團隊將團結一心，以行動贏得選民支持。

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