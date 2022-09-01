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    讓台中成為國際化城市 蔡其昌：4年內捷運藍線動工 核定4路線

    蔡其昌（左2）出席台中市不動產經紀人公會理事長交接典禮，恭喜陳淑惠（左1）接任理事長。（記者陳建志攝）

    蔡其昌（左2）出席台中市不動產經紀人公會理事長交接典禮，恭喜陳淑惠（左1）接任理事長。（記者陳建志攝）

    2022/09/01 20:51

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市不動產經紀人公會今晚舉行第4、5屆理事長交接典禮，由陳淑惠接任理事長，民進黨台中市長參選人蔡其昌特別出席，逐桌向現場200多位不動產經紀人拜票，他說，台中不動產要活絡，成為國際化的城市，就是要有便利的大眾運輸系統，只要當選台中市長，保證捷運藍線4年內動工，而且第一任的4年內，要讓中央核定4條捷運，把捷運路網做起來。

    蔡其昌說，自己長期和大家一起打拚，拜託大家把台中交給有心、又有力的蔡其昌，讓台中越來越好。他向滿場不動產經紀人說，台中的不動產要越來越好，就是要打通台中的大眾運輸系統，一個城市如果要成為國際化的城市，就是要有便利的大眾運輸系統。

    蔡其昌說，只要他當選台中市長，保證捷運藍線4年內動工，並且要拚讓中央核定4條捷運，把捷運路網做起來，第1條是捷運綠線延伸到大坑；第2條是大屯環線，從大慶車站經過大里、太平到北屯；第3條是捷運橘線，從清水經清泉崗機場到中科、經過火車站銜接大里、霧峰；第4條就是自己長期推動，要讓山線和海線的鐵路串聯，這4條，他要拚第一任任期內，4年內讓中央核定，不會像現在一樣一直拖延。

    蔡其昌還說，他也要幫忙年輕人，持續興建社會住宅，推動國中小營養午餐全面免費，成為六都福利最好的地方，這樣大家都想要搬到台中，只要大家看好台中，願意投資台中，不動產的行業自然會活絡。

    蔡其昌（後排左4）出席台中市不動產經紀人公會理事長交接典禮，向現場的不動產經紀人拜票。（記者陳建志攝）

    蔡其昌（後排左4）出席台中市不動產經紀人公會理事長交接典禮，向現場的不動產經紀人拜票。（記者陳建志攝）

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