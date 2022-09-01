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    出席台灣觀光論壇 蔡其昌：打造台中成為旅遊最佳去處

    蔡其昌今出席台灣觀光論壇，強調會打造台中成為好玩旅遊最佳去處。（記者許國楨攝）

    蔡其昌今出席台灣觀光論壇，強調會打造台中成為好玩旅遊最佳去處。（記者許國楨攝）

    2022/09/01 14:26

    〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天出席台灣觀光論壇時表示，這幾年來台中觀光業者叫苦連天，4年來盧市長並沒有像過去林市長時代，大力協助觀光業者解決困難，這些聲音他都聽到，未來無論在中央的角色或者當市長，觀光都是台中這個城市發展最重要項目之一，會竭盡所能，打造台中成為一個好玩旅遊最佳去處。

    蔡其昌表示，今年是第八屆的台灣觀光論壇，9年前從虛擬到8年前發展成實體的論壇，長期以來關注觀光產業發展，不論是在中央或地方，都協助觀光業者一起推動台中觀光，甚至自己都寫書來推薦台中好吃好玩的地方，只要翻閱每年9月份就是舉辦觀光論壇的時間，顯示他對觀光的重視是長期性的，跟選舉沒有什麼太大關係，

    蔡其昌說，觀光論壇是一個平台，每一年透過論壇了解觀光產業的困難，幫忙協助協調，這裡面可能是交通部、內政部、農委會或是其他部會的業務，盡全力來解決，但城市的觀光，在於首長有沒有觀光DNA、觀光創意及行動力，過去林佳龍市長時代得到台中觀光業者肯定，對比盧市長這4年來毫無作為，觀光業界有太多的抱怨。

    「台中像是一塊璞玉，得不到人家的賞賜」，蔡說，尤其是台中有很好的觀光條件，但這4年來主政者沒有觀光思維，也沒有具體作為，相當可惜，需要有作為、有行動、有觀光DNA的市長，才有辦法帶領台中觀光業者突破現在的困局，未來無論在中央或者回來當市長，觀光都是台中這個城市發展最重要的項目之一。

    蔡其昌強調，如何讓台灣的觀光、讓台中的觀光更好，未來當市長，會透過政府的力量成立觀光平台，由政府在背後支持跟業者雙向溝通互動，從食、宿、玩都有整體性的平台，讓國內外旅客清楚知道，台中及附近觀光的位置在哪裡，所以城市建設要有觀光DNA，台中建設也要有觀光思惟，每個設施加注觀光的資源與思維，這個城市就會變得處處是觀光。

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