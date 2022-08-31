台中狼師案》籲市府查誰洩密 蔡其昌：到底要不要給個交代？

民進黨台中市長候選人蔡其昌呼籲盧市府應盡快查明狼師案是誰洩密與包庇，還給被害者公道。（記者林旻臻攝）

2022/08/31 22:52

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長蔡其昌今（31）日下午針對媒體民調指出，目前最新公布的民調盧秀燕大幅領先，只要盧市府一出包，就會出現民調，這個慣例又再次印證，屢試不爽，呼籲市府面對問題，應盡快查明狼師案是誰洩密與包庇，還給被害者公道。

蔡其昌表示，他對每個民調都給予尊重，競選團隊有自己的節奏，台中市民也是理性的，一定會選出會做事的市長，選出解決問題的市長。他批評，盧市府從4月接獲被害者提出性平申訴，可以完全置之不理，還放任校長可以打電話騷擾被害者家屬，誰洩密的？查了嗎？公布了嗎？市府到底要告訴大家什麼事情？他已經問很多天了，盧市長到底要不要給個交代？

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蔡其昌表示，去檢舉還會接到電話騷擾，從4月到現在不但包庇不處理，人家才會找公民團體幫忙，結果盧市長左右手還出來罵人本基金會，這是什麼世界啊？這是捍衛公平正義的政府嗎？這是讓受害者可以得到保護伸冤的政府嗎？這是盧市長該回答的吧？

蔡其昌質疑，為何盧秀燕4月不出來叫讓大家放心呢？為什麼不出來說一定會怎麼處理呢？拖到公民團體出來開記者會，事情鬧大了，才出來講大家放心，還放任左右手新聞局長鄭照新攻擊人本基金會，還攻擊錯的。這題無涉選舉，所有為人父母怎麼可能不擔心，看到受害者父親的發言，難道沒有一點共鳴、憤怒，那種無力與難過嗎？

蔡其昌再次強調，拜託盧市長誰洩密誰包庇，這是大家要知道的事，接下來怎麼還給社會公平正義，讓所有台中市父母安心，這才是問題核心，不做這件事，就會石沉大海，正義無法彰顯，講一次就難過一次。

另外，有媒體詢問死刑廢除與否立場是否也分藍綠？蔡其昌回應，死刑存廢可作為公民討論的重要議題，一個可以好好討論的公民議題，扯到支持國民黨還是民進黨，這是將議題泛政治化、做選舉操作，這比較可惜。他重申，「台灣社會沒有共識，死刑就會存在，而且死刑不但存在，也會執行死刑」，這就是現在的法令，不論誰執政都是。

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