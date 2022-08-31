台中狼師案》籲市府查誰洩密 蔡其昌：到底要不要給個交代？
〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長蔡其昌今（31）日下午針對媒體民調指出，目前最新公布的民調盧秀燕大幅領先，只要盧市府一出包，就會出現民調，這個慣例又再次印證，屢試不爽，呼籲市府面對問題，應盡快查明狼師案是誰洩密與包庇，還給被害者公道。
蔡其昌表示，他對每個民調都給予尊重，競選團隊有自己的節奏，台中市民也是理性的，一定會選出會做事的市長，選出解決問題的市長。他批評，盧市府從4月接獲被害者提出性平申訴，可以完全置之不理，還放任校長可以打電話騷擾被害者家屬，誰洩密的？查了嗎？公布了嗎？市府到底要告訴大家什麼事情？他已經問很多天了，盧市長到底要不要給個交代？
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蔡其昌表示，去檢舉還會接到電話騷擾，從4月到現在不但包庇不處理，人家才會找公民團體幫忙，結果盧市長左右手還出來罵人本基金會，這是什麼世界啊？這是捍衛公平正義的政府嗎？這是讓受害者可以得到保護伸冤的政府嗎？這是盧市長該回答的吧？
蔡其昌質疑，為何盧秀燕4月不出來叫讓大家放心呢？為什麼不出來說一定會怎麼處理呢？拖到公民團體出來開記者會，事情鬧大了，才出來講大家放心，還放任左右手新聞局長鄭照新攻擊人本基金會，還攻擊錯的。這題無涉選舉，所有為人父母怎麼可能不擔心，看到受害者父親的發言，難道沒有一點共鳴、憤怒，那種無力與難過嗎？
蔡其昌再次強調，拜託盧市長誰洩密誰包庇，這是大家要知道的事，接下來怎麼還給社會公平正義，讓所有台中市父母安心，這才是問題核心，不做這件事，就會石沉大海，正義無法彰顯，講一次就難過一次。
另外，有媒體詢問死刑廢除與否立場是否也分藍綠？蔡其昌回應，死刑存廢可作為公民討論的重要議題，一個可以好好討論的公民議題，扯到支持國民黨還是民進黨，這是將議題泛政治化、做選舉操作，這比較可惜。他重申，「台灣社會沒有共識，死刑就會存在，而且死刑不但存在，也會執行死刑」，這就是現在的法令，不論誰執政都是。