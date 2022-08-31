大慶、烏日鐵路高架化4年0進度 蔡其昌：盧秀燕不願出錢

民進黨台中市長參選人蔡其昌邀集與立委林靜儀、前立委陳柏惟、市議員張家銨，市議員候選人曾威、九德里里長陳美香及交通部長王國材等相關官員前往中捷九張犁站會勘。（記者林旻臻攝）

2022/08/31 20:03

〔記者林旻臻／台中報導〕台中捷運綠線九張犁站因捷運站口受到鐵路阻隔，交通不便，日運量最低只剩23人，更被網友嘲諷「進出量比社區電梯還低」，但大慶車站到烏日車站鐵路高架化的建設遲遲沒有進度。民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，鐵路高架化中央與地方需各自負擔一定比例的經費，但自詡為「烏日媳婦」的盧秀燕，不願意出錢，讓在地鄉親等了超過20年，無視烏日人的期盼。

蔡其昌邀集與立委林靜儀、前立委陳柏惟、市議員張家銨，市議員候選人曾威、九德里里長陳美香及交通部長王國材等相關官員前往中捷九張犁站會勘。蔡其昌指出，2018年時任市長林佳龍高架化建設提出可行性評估向中央爭取，當時早已達成「原則同意辦理」的共識，中央承諾依規定願負擔部分經費，只要市府願意配合，交通部將會優先加速推動，但盧秀燕不願意出錢，執政四年來毫無進度。交通部長王國材指出，交通部已於2018年同意辦理大慶到烏日鐵路高架化，目前只差市政府的修正報告符合審查要點，就會即刻執行。

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蔡其昌表示，先前他與陳柏惟、林靜儀及時任交通部長的林佳龍多次前來會勘，但市府不推動，會勘再多次也沒用，尤其九德里除了交通問題，也欠缺綠地、停車場，如果可以高架化就能多出空地，這就是市民期待的大建設，「一舉數得的事情為什麼就是放著不做呢？」盧市府推拖拉不願意解決，不僅阻礙地方發展及都市縫合，也造成中捷鉅額虧損。

林靜儀表示，民眾若想搭捷運，還要先繞遠路，所以九張犁站對烏日居民來說就是個「看的到，用不到」的捷運站，只有鐵路高架化，才有可能讓被鐵路分隔的城鎮縫合。

曾威說明，10幾年前蔡其昌就帶著市議員陳世凱等人向時任市長胡志強要求編列可行性評估的預算，才真正開始進行相關程序，當時也要求市政府這段必須優先推動，中央流程加速進行，地方上大家都非常努力，但聲稱自己是「烏日媳婦」的盧秀燕卻不願投入預算。張家銨也說，這件事在每次議會質詢都會提，已是老調重彈，但就像「狗吠火車」毫無作用。

蔡其昌表示，若他來當市長，將與台鐵局建立密切合作夥伴關係，6年內完成大慶站到烏日站鐵路高架化，消除平面鐵路兩側空間阻隔，促進都市空間縫合，帶動烏日區整體都市發展，2年內完成21.7公里高架段橋下鐵道綠軸、遊憩、停車、商業空間。此外，新增 3.7公里綠軸、遊憩、停車、商業空間，8年內完成全段25公里鐵路綠軸文化園區、舉辦環線馬拉松比賽。

台中市政府交通局長葉昭甫則回應，山海環線計畫在市長盧秀燕上任後，皆維持林前市長時期的方案、經費未變動，計畫內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，並已依交通部審查意見提送修正報告5次。考量山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。

台中捷運綠線九張犁站因捷運站口受到鐵路阻隔，對當地民眾來說「看的到，用不到」，長期期盼鐵路高架化來解決此一問題。（記者林旻臻攝）

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