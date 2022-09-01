嘉義退休老師連選6次市議員落選 今登記再拚第7次

嘉義高中退休老師林瑞霞，參選嘉義市議員6次落選，登記參選拚第7次。（記者林宜樟攝）

2022/09/01 13:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕68歲嘉義高中退休老師林瑞霞，長期在嘉義市推動公民運動，從1998年起參選嘉義市第一選區（東區）市議員，連續6屆均落選，今天到嘉義市選委會登記，第7次挑戰市議員選舉；林瑞霞說，她參選市議員6次，12萬元保證金都沒有被沒收，2018年選舉拿到超過最低當選票數一半的1625票，獲得1票30元的補助，她認為乾淨選舉「已經到勝利的門口」，希望選民一起拉票，挑戰成功，深化台灣民主。

林瑞霞是退休高中公民老師，她說，課本教學生選賢與能，但發現政治卻不是這樣，過去有句話「要害人破產，就是叫他去選舉」，讓她無法接受，因此從自己開始改變，透過參選實踐公民教育，改變選風，堅持乾淨選舉。

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林瑞霞被學生取名外號「憨蝦」，她笑說，這外號很好，表示自己不會計較功利現實，不用輸贏看待有有價值有意義的事，這也代表她願意從事選舉25年，仍繼續參選的精神。

林瑞霞選舉不砸錢，不買票，堅持沒有選舉看板、沒有選舉廣播車，沒有最後成為回收的紙類宣傳品，用有限經費宣傳，小女兒還幫她製作可當筆記本的文宣手冊，和朋一起設計創意文宣，如繡上「林老師較好」的選舉小物，另一面則繡上「Sweet Heart（甜心）」，起源則是「瑞霞」的台語諧音。

林瑞霞投入第7次市議員選舉，一開始她的小女兒非常反對，「媽媽，別人把妳當作瘋子」，但林瑞霞告訴女兒，「我沒有失敗，只是還沒挑戰成功」，說服孩子支持，小女兒在文宣筆記本上寫下支持母親的原因，闡述林瑞霞多年來為嘉義市公民教育努力，創辦桃山人文館的理念，希望深愛土地的母親，能夠為嘉義市帶來改變。

嘉義高中退休老師林瑞霞，參選嘉義市議員6次落選，支持者和她一起到選委會登記參選拚第7次。（記者林宜樟攝）

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