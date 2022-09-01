立院新會期報到 邱臣遠拋下隊友也要當前5名

立法院第10屆第6會期立委報到，依序是國民黨立委洪孟楷（左起）、葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時力立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠。（記者劉信德攝）

2022/09/01 09:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院第10屆第6會期今日上午8時起報到，立院民眾黨團總召邱臣遠為今日第5位抵達現場的立委，立委蔡壁如與賴香伶，則於7時50分左右抵達，一起發表立院民眾黨團的本會期計畫，不料3位立委發言尚未結束，8點報到鐘聲便已響起，不願錯過第5名的邱臣遠只好立刻脫隊，加入進場報到的隊伍。

邱臣遠指出，立院民眾黨團本會期將聚焦社會安全、國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障及居住正義等7大面向優先法案，在社會安全方面，將提出《外役監條例》修正草案；在國防安全方面，他們認為應有《要塞堡壘地帶法》加強管制；經濟繁榮與交通安全方面，民眾黨團已提出《新經濟移民法》草案、《數位經濟基本法》草案、《交通安全基本法》草案，與《刑法第185條之3》修正草案。

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賴香伶則表示，她將於第6會期持續關注勞工與人權議題，數位平台經濟模式複雜多變，工作彈性化、零碎化、勞務關係不明確，外送員不易行使集體勞動權，因此提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案。此外，賴香伶也指出，最新精算報告推估勞保將在2028年破產，為讓勞保永續發展、確保勞工權益，應修法《勞工保險條例》加以因應。

蔡壁如表示，將於下會期推動《海洋保育法》、《永續資源管理法》、《氣候變遷法》立法，與被放置已久的《礦業法》修法。

立委蔡壁如與賴香伶的發言尚未結束，8點報到鐘聲便已響起，不願錯過第5名的邱臣遠只好立刻脫隊，加入進場報到的隊伍，只剩下兩人繼續發言。（記者黃靖媗攝）

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