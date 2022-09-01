蔡其昌參選台中市長 游錫堃：立法院分工我會盡量扛下來

立法院長游錫堃報到。（記者劉信德攝）

2022/09/01 09:10

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院第10屆第6會期今天報到，立法院副院長蔡其昌將在會期中參選台中市長；針對主持院會等院務分工，立法院長游錫堃今表示，大家都知道競選分秒必爭，蔡其昌前段時間還有可能主持會議，如果到後期靠近投票日，有可能就會請假，沒有辦法來主持會議，「這個部分我會盡量扛下來」。

立法院第10屆第6會期今天報到，國民黨立委洪孟楷一大清早就到群賢樓的報到處旁等待，8點鐘準時完成報到，成為新會期第一位報到的立委，而國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀分居第二、第三位報到的立委。

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游錫堃在8時30分前往報到，並和在場處理立委報到事宜的立法院職員致意；由於適逢9月1日記者節，游錫堃也特別祝福在場採訪的記者平安快樂、工作順利。

立法院自第9屆蘇嘉全、蔡其昌擔任正、副院長後，即是由院長主持週五全院院會、副院長主持週二院會的慣例；媒體也詢問游錫堃是否會因為蔡其昌參選而在院務分工上有所調整。

游錫堃表示，「應該會啦」，大家都知道競選是分秒必爭，副院長去參加競選，前面還是有可能一些時間來幫忙，如果到後面靠近投票日，可能蔡其昌就會請假，沒有辦法到立法院主持會議，「這個部分我會盡量扛下來」。

另有媒體詢問，新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛出席新北市長侯友宜連任後援會，引發外界聯想。曾擔任宜蘭縣長的游錫堃表示，今天因為立法院開議，基本上對於選情部分不在這邊討論，但他有看媒體報導，陳燕飛本人都已經講得很清楚了。

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