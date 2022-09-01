立院新會期報到 洪孟楷搶頭香：蓄勢待發，準備監督政府

立法院第10屆第6會期立委1日報到，依序是國民黨立委洪孟楷（左起）、葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時力立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠。（記者劉信德攝）

2022/09/01 09:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院第10屆第6會期今日報到，由國民黨立委洪孟楷搶到頭香，第2到5名分別為國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時代力量立委陳椒華，與民眾黨立委邱臣遠。洪孟楷表示，他抵達立法院的時候天色還算暗，過沒多久，葉毓蘭委員、陳歐珀委員也陸續到來，開議報到是一個使命、一個責任，代表他們已經蓄勢待發，準備好監督政府。

洪孟楷表示，不管是柬埔寨事件、數位中介服務法、疫情變化，還有警械條例與警察權益的保障，在過去3個月，執政黨的反應好像都慢半拍，9月1日的開議，他們趕快來報到，就是宣告監督政府的腳步一刻也不停留、一刻也不能等。針對預算會期的總預算審理，洪孟楷則指出，他會關注數位發展部與疫苗採購單價等議題。

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葉毓蘭表示，她將於下會期著重於防疫、治安、交通安全、消防安全等議題，並會盡快讓《警械使用條例》完成三讀，也希望能從《警察法》著手，就警察人力配置、預算給予更多關注。

陳歐珀表示，希望政府能夠在年底選舉嚴查賄選、即時遏止賄選，並呼籲人民踴躍參與十八歲公民權的憲法複決公投。針對立院國民黨團指出，112年預算歲出2兆7191億元，加上特別預算共舉債3864億，明年預算執行後加上原有6.6兆債務，總債務會直逼7兆元，陳歐珀回應，今年預算餘額超過2500億，國家預算餘額越來越多，財政紀律非常好。

陳椒華則再度呼籲，本會期應於9月6日開議，11月將進行地方選舉，大家在忙碌選舉時，勢必會影響法案的審查，希望總預算能在會期結束前完成審查。

洪孟楷表示，他抵達立法院的時候天色還算暗，開議報到是一個使命、一個責任，代表他們已經蓄勢待發，準備好監督政府。 （記者黃靖媗攝）

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