為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院新會期報到 洪孟楷搶頭香：蓄勢待發，準備監督政府

    立法院第10屆第6會期立委1日報到，依序是國民黨立委洪孟楷（左起）、葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時力立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠。（記者劉信德攝）

    立法院第10屆第6會期立委1日報到，依序是國民黨立委洪孟楷（左起）、葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時力立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠。（記者劉信德攝）

    2022/09/01 09:13

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院第10屆第6會期今日報到，由國民黨立委洪孟楷搶到頭香，第2到5名分別為國民黨立委葉毓蘭、民進黨立委陳歐珀、時代力量立委陳椒華，與民眾黨立委邱臣遠。洪孟楷表示，他抵達立法院的時候天色還算暗，過沒多久，葉毓蘭委員、陳歐珀委員也陸續到來，開議報到是一個使命、一個責任，代表他們已經蓄勢待發，準備好監督政府。

    洪孟楷表示，不管是柬埔寨事件、數位中介服務法、疫情變化，還有警械條例與警察權益的保障，在過去3個月，執政黨的反應好像都慢半拍，9月1日的開議，他們趕快來報到，就是宣告監督政府的腳步一刻也不停留、一刻也不能等。針對預算會期的總預算審理，洪孟楷則指出，他會關注數位發展部與疫苗採購單價等議題。

    葉毓蘭表示，她將於下會期著重於防疫、治安、交通安全、消防安全等議題，並會盡快讓《警械使用條例》完成三讀，也希望能從《警察法》著手，就警察人力配置、預算給予更多關注。

    陳歐珀表示，希望政府能夠在年底選舉嚴查賄選、即時遏止賄選，並呼籲人民踴躍參與十八歲公民權的憲法複決公投。針對立院國民黨團指出，112年預算歲出2兆7191億元，加上特別預算共舉債3864億，明年預算執行後加上原有6.6兆債務，總債務會直逼7兆元，陳歐珀回應，今年預算餘額超過2500億，國家預算餘額越來越多，財政紀律非常好。

    陳椒華則再度呼籲，本會期應於9月6日開議，11月將進行地方選舉，大家在忙碌選舉時，勢必會影響法案的審查，希望總預算能在會期結束前完成審查。

    洪孟楷表示，他抵達立法院的時候天色還算暗，開議報到是一個使命、一個責任，代表他們已經蓄勢待發，準備好監督政府。 （記者黃靖媗攝）

    洪孟楷表示，他抵達立法院的時候天色還算暗，開議報到是一個使命、一個責任，代表他們已經蓄勢待發，準備好監督政府。 （記者黃靖媗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡其昌參選台中市長 游錫堃：立法院分工我會盡量扛下來
    2022/09/01 09:10

    蔡其昌參選台中市長 游錫堃：立法院分工我會盡量扛下來
    裴洛西發布台灣行回顧影片 與我正副總統閉門會議影像首度曝光
    2022/08/04 10:27

    裴洛西發布台灣行回顧影片 與我正副總統閉門會議影像首度曝光

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    安倍晉三中彈身亡 台灣跨黨派立委哀悼：一直盼他來國會演講
    2022/07/08 19:03

    安倍晉三中彈身亡 台灣跨黨派立委哀悼：一直盼他來國會演講
    大專國會民主研習營開訓 游錫堃：建立防衛意志外力不敢來犯
    2022/07/04 20:36

    大專國會民主研習營開訓 游錫堃：建立防衛意志外力不敢來犯

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播