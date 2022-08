裴洛西發布台灣行回顧影片 與我正副總統閉門會議影像首度曝光

2022/08/04 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)台灣行在3日下午圓滿結束離台,在今(4)日凌晨約2時半發布台灣行影片,記錄在台行程,影片中曝光裴洛西在台時的不公開會議畫面,代表性地標台北101則2度入鏡。

裴洛西推特影片紀錄台灣行行程,裴洛西2日晚間專機落地,到3日晨訪立法院會立法院副院長蔡其昌、獲蔡英文頒卿雲勳章、與我正副總統雙邊閉門會議,以及國家人權博物館參訪、會中港台民運人士等畫面都在其中呈現,還有國人熱情舉牌歡迎裴洛西來台畫面也入鏡。

影片中,裴洛西指出訪台目的,表示此行就是為了重申美方對台灣民主的堅定支持,支持範圍包括軍事層面的維安及穩定、經濟層面的成長和治理。裴洛西也提及,卿雲勳章象徵雙方珍貴友誼。

在雙邊閉門會議部分,裴洛西影片則揭露其中談及台美雙方可以如何深化經濟合作,進一步強化雙方安保夥伴關係,並保衛台美共同民主價值。

影片中選擇以台北101作為開頭及結尾,首尾呼應。裴洛西在貼文中強調,台灣行很明確的表態了美國支持台灣人民和致力於民主、人權者的立場。

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s