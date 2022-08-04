為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    裴洛西發布台灣行回顧影片 與我正副總統閉門會議影像首度曝光

    美國聯邦眾議院議長裴洛西台灣行在3日下午圓滿結束離台，在今（4）日凌晨約2時半發布台灣行影片。（翻攝推特）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西台灣行在3日下午圓滿結束離台，在今（4）日凌晨約2時半發布台灣行影片。（翻攝推特）

    2022/08/04 10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行在3日下午圓滿結束離台，在今（4）日凌晨約2時半發布台灣行影片，記錄在台行程，影片中曝光裴洛西在台時的不公開會議畫面，代表性地標台北101則2度入鏡。

    裴洛西推特影片紀錄台灣行行程，裴洛西2日晚間專機落地，到3日晨訪立法院會立法院副院長蔡其昌、獲蔡英文頒卿雲勳章、與我正副總統雙邊閉門會議，以及國家人權博物館參訪、會中港台民運人士等畫面都在其中呈現，還有國人熱情舉牌歡迎裴洛西來台畫面也入鏡。

    影片中，裴洛西指出訪台目的，表示此行就是為了重申美方對台灣民主的堅定支持，支持範圍包括軍事層面的維安及穩定、經濟層面的成長和治理。裴洛西也提及，卿雲勳章象徵雙方珍貴友誼。

    在雙邊閉門會議部分，裴洛西影片則揭露其中談及台美雙方可以如何深化經濟合作，進一步強化雙方安保夥伴關係，並保衛台美共同民主價值。

    影片中選擇以台北101作為開頭及結尾，首尾呼應。裴洛西在貼文中強調，台灣行很明確的表態了美國支持台灣人民和致力於民主、人權者的立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    CNBC：裴洛西台灣行 台積電成美中技術競爭的焦點
    2022/08/04 10:23

    CNBC：裴洛西台灣行 台積電成美中技術競爭的焦點
    中共藉裴洛西對台軍演 鄭文燦、林智堅譴責：與和平背道而馳
    2022/08/04 10:10

    中共藉裴洛西對台軍演 鄭文燦、林智堅譴責：與和平背道而馳

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    3日午宴與裴洛西會面 和碩副董聊「這件事」
    2022/08/04 10:08

    3日午宴與裴洛西會面 和碩副董聊「這件事」
    續談德媒對裴洛西台灣行報導 謝志偉指自身論點核心「4態」
    2022/08/04 09:45

    續談德媒對裴洛西台灣行報導 謝志偉指自身論點核心「4態」

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播