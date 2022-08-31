秦慧珠登記改走身障通道怨受屈辱 柯文哲勸：神經線放大條點

台北市長柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─2022暑期市政體驗營」模擬市政會議及閉幕式，會前並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/08/31 16:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠今早前往台北市選舉委員會辦理登記時，碰到民進黨台北市長參選人陳時中在選委會門口發表談話，秦慧珠改走身障通道、抱怨受屈辱。柯文哲下午被問到此事時勸說，神經線放大條一點，任何事都要計較何必這麼辛苦。

今天是年底選舉登記第3天，結束登記後秦慧珠抱怨說，剛剛要進來時，北市警察局信義分局在門口拉起紅龍，把前面都給陳時中佔滿，讓她走後門、走殘障通道，讓她受到屈辱，希望陳時中這個惡霸、霸佔大門的情形不要發生。

請繼續往下閱讀...

柯文哲下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」前，接受媒體聯訪，媒體問秦慧珠批評陳時中擋道，改走身障坡道受屈辱，選委會應規劃造勢區，對此柯文哲認同，選委會跟警察局應事先安排好造勢區，秦慧珠講的是對。

柯文哲說，大家要喊凍蒜在哪裡、要排行程申請排順序，不要2組人同時搶那個位子，把人家的路擋住也不好，承認管理上要改進，4年才發生一次，他每次都強調SOP，因此下次要登記參選時看是哪一天，大家有個造勢區、通道區，造勢區要排行程申請。

媒體問秦慧珠稱走身障礙坡道受到屈辱，議員是否失言？柯文哲勸說，神經線放大條一點，人生活在世界上任何事都要計較，何必這麼辛苦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法