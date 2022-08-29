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    黃珊珊辭職前「急件」報獎 鍾佩玲：市府要基層半天內整理成績單

    台北市長柯文哲（右）29日出席市政總質詢，被問到市府為前副市長黃珊珊申請獎章一頭霧水，人事處長張建智（左）說明原委。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（右）29日出席市政總質詢，被問到市府為前副市長黃珊珊申請獎章一頭霧水，人事處長張建智（左）說明原委。（記者廖振輝攝）

    2022/08/29 19:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員鍾佩玲今（29）日揭發，前台北市副市長黃珊珊昨（28）日辭職投入市長選舉，台北市政府上週竟要求基層於「半個工作天內」匆匆忙忙整理黃珊珊任內「優秀表現」，以便申請功績獎章，痛批是壓榨基層員工，且台北市有3位副市長，這樣做獨厚黃珊珊，卻無視病倒的蔡炳坤、獨漏留守到最後的彭振聲。

    對此，柯文哲今天到議會備詢時被問得一頭霧水，聲稱並不知情，但鍾佩玲質疑功績獎章需要陳報市長同意，柯文哲不該不知；柯文哲解釋，目前還未看到相關公文；市府人事處長張建智急忙說明，此為例行性申請報獎，並非針對特定人士，但相關做法將再檢討。

    柯文哲今赴議會進行任內最後一次市政總質詢，鍾佩玲指出，市府於8月22日下午1點19分以「急件」發文給各局處，稱黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則，要求局處提供功績獎章事實表，要求於當天下班前整理出來上繳，痛斥市府刁難基層，「連議員向局處索資都不好意思壓這麼急的時間」。

    雖張建智表示，此為例行性申請報獎，每年都會為符合資格的公務員辦理；但鍾佩玲質疑，柯市府要求基層於半個工作天內整理出黃珊珊的成績單，毫不體恤員工，且另名副市長蔡炳坤已累到病倒、獨留的副市長彭振聲工作龐大，卻唯獨幫黃珊珊申請獎章，實在說不過去，呼籲柯文哲既自豪進步價值，如此政治文化不該再延續。

    民進黨台北市議員鍾佩玲今天在市長柯文哲最後一次市政總質詢中質疑，市政府上週竟要求基層於「半個工作天內」匆匆忙忙整理黃珊珊任內「優秀表現」，申請功績獎章，根本是壓榨基層員工。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市議員鍾佩玲今天在市長柯文哲最後一次市政總質詢中質疑，市政府上週竟要求基層於「半個工作天內」匆匆忙忙整理黃珊珊任內「優秀表現」，申請功績獎章，根本是壓榨基層員工。（記者廖振輝攝）

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