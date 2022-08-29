黃珊珊辭職前「急件」報獎 鍾佩玲：市府要基層半天內整理成績單
2022/08/29 19:04
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員鍾佩玲今（29）日揭發，前台北市副市長黃珊珊昨（28）日辭職投入市長選舉，台北市政府上週竟要求基層於「半個工作天內」匆匆忙忙整理黃珊珊任內「優秀表現」，以便申請功績獎章，痛批是壓榨基層員工，且台北市有3位副市長，這樣做獨厚黃珊珊，卻無視病倒的蔡炳坤、獨漏留守到最後的彭振聲。
對此，柯文哲今天到議會備詢時被問得一頭霧水，聲稱並不知情，但鍾佩玲質疑功績獎章需要陳報市長同意，柯文哲不該不知；柯文哲解釋，目前還未看到相關公文；市府人事處長張建智急忙說明，此為例行性申請報獎，並非針對特定人士，但相關做法將再檢討。
請繼續往下閱讀...
柯文哲今赴議會進行任內最後一次市政總質詢，鍾佩玲指出，市府於8月22日下午1點19分以「急件」發文給各局處，稱黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則，要求局處提供功績獎章事實表，要求於當天下班前整理出來上繳，痛斥市府刁難基層，「連議員向局處索資都不好意思壓這麼急的時間」。
雖張建智表示，此為例行性申請報獎，每年都會為符合資格的公務員辦理；但鍾佩玲質疑，柯市府要求基層於半個工作天內整理出黃珊珊的成績單，毫不體恤員工，且另名副市長蔡炳坤已累到病倒、獨留的副市長彭振聲工作龐大，卻唯獨幫黃珊珊申請獎章，實在說不過去，呼籲柯文哲既自豪進步價值，如此政治文化不該再延續。