時代力量5北市參選人登記 喊話不論誰當市長都強力監督

時代力量台北市議員參選人劉仕傑、林柏勛、徐千淳、林泓泰、陳志明，今在黨主席、立委陳椒華陪同下前往登記參選。（時代力量台北市黨部提供）

2022/08/29 14:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕年底9合1地方大選今開放登記參選首日，時代力量台北市議員參選人劉仕傑、林柏勛、徐千淳、林泓泰、陳志明，今在黨主席、立委陳椒華陪同下前往登記，並強調5名參選人關心18歲公民權、道路平權、居住正義等優公公平正義與市民權益的議題，未來無論誰當市長，都會扮演最強力監督角色，不問立場只問是非。

劉仕傑表示，首都的議會需要一個具有國際觀的市議員，作為一個前外交官，未來將在台北市議會捍衛台北市的尊嚴；林柏勛指出，北市府長期站在財團、業者立場，犧牲公車駕駛、乘客的權益，使得北市公車班次、效率及補助不成比例，未來進入議會絕對會捍衛公平正義。

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徐千淳說，以政治素人投身政治，希望透過文化人的背景、小市民的觀察，推進勞動權益和性別平權等價值；林泓泰認為，台北高昂的居住成本、凶險遍佈的交通環境，長輩的照顧壓力，迫切需要被解決；陳志明點出，目前三位主要台北市長參選人應對年輕人在乎的居住正義、交通、長照、托育有更多具體討論，而非沈浸在沒有營養的政治口水。

陳志明強調，未來無論是誰最後當選市長，時代力量在台北市一定會扮演好最有力的監督角色，不分立場、只論是非，「我們沒有母雞，因為人民就是我們的母雞。」

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