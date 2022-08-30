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    陳時中提議發1500元藝遊券 柯文哲：我寧可他跳票

    台北市長柯文哲（左）表示，台北市預算有1700億元，怎麼花都可以，但花在某項目，就要減少其他項目。（圖擷自柯文哲YouTube）

    台北市長柯文哲（左）表示，台北市預算有1700億元，怎麼花都可以，但花在某項目，就要減少其他項目。（圖擷自柯文哲YouTube）

    2022/08/30 18:37

    相關新聞請見：

    自由時報" target="_blank">陳時中︰坐月子產婦補貼3.6萬 6至18歲每年發1500元藝遊券

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近來頻推政策牛肉，今天下午又對社會福利面提出多項政見，希望每年發給6至18歲小孩1500元藝遊券。不過台北市長柯文哲卻表示，「我寧可他跳票」，因為台北市政府總預算有限，若要推動就會排擠其他預算或是舉債。

    王欣儀今天在台北市議會市政總質表示，陳時中想每年發給6至18歲小孩1500元藝遊券，但北市6至18歲小孩有高達28萬人，每年就要超過4.2億元預算，她希望柯文哲以北市財政狀況分析，陳時中的牛肉是否可能跳票。柯文哲聽到馬上回應，「我寧可他跳票」。

    柯文哲隨後解釋，台北市預算有1700億元，怎麼花都可以，但問題是花這個就要減少其他項目，陳時中昨天表示社宅租金打9折，這一定可以，但以前北市府算的自償性就全部推翻、要再補貼。柯文哲說，預算都可以，但國家錢就這麼多，「會不會跳票？不跳票才可怕，就表示一定去哪裡切掉一塊，不然就是要舉債」。

    台北市社會局長周榆修也說，現在有看到市長參選人提出各項政策，但每項都破億，陳時中提的政策大體上在社會局現有基礎上已經在做，但確實是較大的開銷。柯文哲也補充，這並非實施不容易，而是做了就可能排擠其他預算，或舉債這兩條路，「不然錢從哪裡來？從天上掉下來不可能」。

    王欣儀也詢問，行政院日前成立數位發展部，並編列211億元預算，辦公室就花了7000萬元，600名人員中有過半是約聘僱，被質疑拿公家資源養網軍。王更指，警政署明年預算也才245億元，僅比數位發展多30多億元而已。王詢問柯文哲是否認為此預算編列合理。

    柯文哲表示，他在前瞻計畫以後，就對這些都不太信任，不曉得600人要花200億元怎麼花，柯說，換算後平均每一個人要花3000多萬元預算，「哇！這是做什麼工作？不曉得預算怎麼編」。對於王欣儀追問若當選總統是否會對此處理，柯則說，沒看過計劃書，但一個員工要花3000萬元預算，不知道是做什麼工作。

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