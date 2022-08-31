國民黨蘇清泉登記參選屏東縣長 基進黨舉牌抗議一度爆推擠

蘇清泉完成參選屏東縣長登記。（記者羅欣貞攝）

2022/08/31 13:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉今天（31日）上午前往屏縣選委會登記，結果遭到台灣基進黨在場外舉牌抗議，要求就夏立言訪中提出立場說明，現場一度出現推擠，警方嚴陣以待，未釀進一步衝突。

蘇清泉今天上午在國民黨台北市前議員羅智強、無黨籍原住民立委高金素梅等人與支持者陪同下，聲勢浩大前往屏東縣選委會登記；

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蘇清泉表示，4年前參選縣長努力不夠讓大家失望，但4年來他勤走屏東每一寸土地，深入到基層，他並強調「泉力」拚經濟，全民富起來。

蘇清泉說，他提出經濟民生、環保交通、教育文化、觀光休閒、和醫療健康五大面向的政策，大家可以拭目以待；同時要發展綠色科技產業、擴大招商發展產業區塊鏈，並且把縣民的託付帶進縣府，要讓全民無憂慮；屏東鄉親想要經濟活絡有錢賺；屏東的幼兒想要與兄弟姊妹一起過童年；屏東的小孩想要有高品質的教育環境，偏鄉小孩想要在自己的原學區上學讀書；屏東的青年想要在地就業、留鄉工作，陪伴父母、養育兒女；屏東的老人想要有好的醫療照護系統、想要有兒孫在身旁，安心在地養老。這些需求蘇清泉都知道，他一定會全力以赴讓屏東人過好日子。

在蘇清泉抵達選委會前，登記參選屏東縣第一選區縣議員的台灣基進黨屏東縣黨部主委陳秋豪，就率黨員高舉「屏東反台奸，蘇清泉站哪邊」等標語等在選委會外，一見蘇清泉出現，就高喊口號，一直到蘇清泉登記結束，陳秋豪等人都守候在場外；陳秋豪表示，對於夏立言訪中究竟談了什麼交換什麼條件？國民黨主席朱立倫的定調是堅持做對的事，蘇清泉的態度如何，如果蘇對黨中央的定調不同意，那有具體行動向中央反映嗎？甚至叫朱立倫下台，若沒有解釋清楚，這種親中賣台的候選人沒有資格參選屏東的縣長。

對基進黨的抗議，蘇清泉在面對媒體詢問時表示，朱立倫主席的定調就是親美、友日、和中，和中國和平，抗中沒有辦法保台，他的看法也是親美、和中、友日，基進黨朋友的建議，會引以為鑑，鞭策自己。

台灣基進屏東縣議員第一選區參選人陳秋豪等人舉牌抗議。（記者羅欣貞攝）

蘇清泉（中）在國民黨台北市前議員羅智強（左）與無黨籍立委高金素梅（右）等人陪同下完成登記作業。（記者羅欣貞攝）

就在蘇清泉要步入選委會時，現場一度混亂。（記者羅欣貞攝）

蘇清泉完成登記要離開選委會時，基進黨繼續舉牌抗議。（記者羅欣貞攝）

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