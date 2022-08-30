周春米PO年輕嫩照 粉絲驚為天人：像張曼玉！

周春米30年前的年輕美女嫩照，吸引了大家的目光，網友驚為天人表示像張曼玉。（周春米服務處提供）

2022/08/30 18:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣長參選人周春米在臉書PO出年輕時的年輕嫩照，表明18是她的幸運數字，強調支持18歲有公民權修憲復決，不過粉絲被她的照片吸引，有說像張曼玉，更有人說姐姐變妹妹。

縣長參選人周春米今天在臉書PO出30年前的年輕嫩照，內容講述的是18這個數字對她的意義，由於照片中剪的一頭流行的鮑伯頭髮型，穿著短褲，青春洋溢，標準的美少女，讓許多粉絲留言，「18歲美少女、像張曼玉、這是姐姐還是妹妹，好漂亮」，周春米也回覆說這張不是18歲，而是25歲大學畢業的照片，當時的老公就已經在追她了，追了很久才結婚。

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她也說明，18是她的幸運數字！也拜託大家讓18變成台灣的幸運數字！周春米指出，台灣正面臨新舊交替的關鍵時刻，在《民法》成年年齡，調整為與《刑法》一致的18歲，憲法規定的公民權也該一併調整，完整保障青年權利。

年底的18歲公民權修憲複決，必須超過965萬人同意票的高門檻，即便這是一個艱鉅的挑戰，她拜託大家，投周春米一票，再加一票！支持18歲公民權！讓18這個幸運數字，成為台灣進步向前的新希望！民主前進挺18！

周春米30年前的年輕美女嫩照，吸引了大家的目光，網友驚為天人表示像張曼玉。（周春米服務處提供、香港星島日報提供；本報合成）

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