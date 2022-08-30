Kolas Yotaka 登記參選花蓮縣長 對徐榛蔚下戰書邀政策辯論

民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka （中）今早在其他黨籍參選人陪同下前往縣選委會進行候選人登記。（記者王錦義攝）

2022/08/30 09:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 今早在國策顧問盧博基和其他黨籍參選人陪同下前往縣選委會進行候選人登記，Kolas 邀請現任縣長徐榛蔚進行政策辯論。她說，希望政見發表會不是只有人不斷唸稿，不斷重覆十幾年來相同做法，她希望花蓮政治可以透明化、正常化、民主化，透過候選人公開辯論，讓花蓮人看得清清楚楚，讓花蓮人來自己做決定。

Kolas Yotaka 今天早上八點準時抵達縣選委會前，穿著有原住民色彩的連身裙，在支持者呼聲中進入登記，隨後在外面發表參選花蓮縣長並表示將同步在粉專宣佈競選政見。Kolas 說，花蓮不但是可以成為守護國家安全、經濟安全、糧食安全的堡壘，還可以成就非常多的建設。

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Kolas 說，今天站在先人土地上正式宣佈參選花蓮縣縣長，她登記參選不止是參加一場選舉，更是一場運動，是一場不害怕運動，是一場反霸凌運動，是一場跨族群、跨政黨、跨世代解決共同問題的運動，是一場重新在定義花蓮的運動。

當喊出榮耀花蓮時，Kolas 說，心中所想的其實是花蓮本來就是閃亮的，本來就是國際化、經濟化、國際多元的一個縣，充滿無限可能閃亮的地方，但已經不是了，希望在這次選舉出現不一樣的結果，讓花蓮再次閃亮，榮耀花蓮。

Kolas 呼籲說，今年的投票不只是投給Kolas ，今年來投票是投給花蓮人自己，希望大家來參加每一場的造勢，參加每一場的各式各樣的選舉活動，即便在不同的村落、漁村、小鎮、客庄，今年是投票給花蓮人自己的選舉，在大家努力下創造不同的歷史，「我們可以讓花蓮非常不同」。

Kolas Yotaka 1974生，花蓮縣玉里鎮Halawan樂合部落阿美族人，畢業於東海大學社會學研究所碩士，曾任記者、原住民族電視台新聞主播、桃園市政府原住民族行政局長，2016年擔任民進黨不分區立法委員，之後歷任行政院發言人、總統府發言人等要職。

民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka （中）今早在其他黨籍參選人陪同下前往縣選委會進行候選人登記。（記者王錦義攝）

民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 今早在其他黨籍參選人陪同下前往縣選委會進行候選人登記。（記者王錦義攝）

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