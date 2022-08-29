外交部證實 柬埔寨爆頭命案3死者均是台灣人

柬埔寨首都金邊一幢公寓28日晚驚傳槍擊事件，3名中彈死者均來自台灣。（圖翻攝自臉書）

2022/08/29 12:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕柬埔寨首都金邊一幢公寓28日驚傳槍擊命案，警方到場調查發現3人中彈身亡，當地媒體報導3名死者均來自台灣。外交部今天證實3人均為我國人，並表示將提供當事人家屬必要協助，也將持續與柬埔寨政府有關單位聯繫協調，掌握案情發展。外交部同時再次提醒國人，柬埔寨至今維持紅色旅遊警戒，治安及詐騙集團氾濫，應避免前往；如果受困當地，請儘速與我國駐胡志明市辦事處聯絡；緊急電話：+84-903927019。

《柬中時報》報導，位於金邊一幢公寓28日晚間7點多傳槍響，警方接獲報案立即趕往現場，發現死者3名，現場還找到一支克拉克19手槍、41顆子彈及約43克K他命。警方初步報告指出，3名死者皆來自台灣，都是30歲。目前警方正進一步釐清案情。

請繼續往下閱讀...

外交部發言人歐江安今天表示，我駐胡志明市辦事處在接獲相關訊息後，第一時間即向柬埔寨政府及當地台商同步查證，之後經由國內警政單位的協助，已確認3名疑遭槍擊身亡的男性確實均為我國人，至於案發細節正由警方持續調查中。外交部除將提供當事人家屬所需的必要協助，駐處也將持續與柬埔寨政府有關單位保持密切聯繫與協調，掌握案情發展。

歐江安提醒，柬埔寨槍枝管制鬆散，黑槍氾濫情形嚴重，社會治安不佳；柬埔寨當局近來大力掃蕩境內不法詐騙及犯罪集團。此外，外交部於2021年11月4日即對柬埔寨發布的紅色旅遊警示中特別說明，發生多起案件國人赴柬埔寨工作，卻發現任職公司從事線上博奕詐騙等不法行為，人身被限制行動，因此呼籲國人赴柬埔寨工作前，須先查明公司是否合法、慎防觸犯法律並注意人身安全。

歐江安強調，柬埔寨至今仍維持紅色旅遊警戒，外交部再次鄭重提醒我國國人，柬埔寨因治安及詐騙集團氾濫，應避免前往；如果受困當地，請儘速與我國駐胡志明市辦事處聯絡；緊急電話：+84 903927019。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法