瓜地馬拉外交部長步卡羅（左）今天清晨4點19分搭機抵台訪問，外交部次長俞大㵢（右）在機場迎接。（記者姚介修攝）

2022/08/29 05:55

〔記者姚介修/桃園機場報導〕瓜地馬拉外交部長步卡羅今天清晨4點19分搭機抵台訪問，外交部次長俞大㵢在機場迎接，他在機場表示，這次訪問台灣絶非偶然，因爲這次訪問是瓜地馬拉共和國不顧任何挑戰或威脅繼續支持台灣最有力的驗證。

步卡羅在桃機發表談話表示，這次代表瓜地馬拉共和國總統亞歷杭德羅·賈麥岱來台，此行是非常重要的訪問，主要是繼續加強兩國關係，進一步鞏固幾十年來的友誼。 瓜地馬拉和台灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等有共同價值觀的盟友。 這次訪問並非偶然，因爲這次訪問是瓜地馬拉共和國不顧任何挑戰或威脅繼續支持台灣最有力的驗證。

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他也強調，瓜地馬拉與台灣建交以來，對中華民國台灣的支持和承認是瓜地馬拉的基礎，他再次重申，我們不會放棄對台灣的承諾。 台灣是以捍衛民主、自由等基本價值觀的決心、韌性和信念，成爲世界最大的榜樣之一。 我代表瓜地馬拉政府再次向台灣人民保證，瓜地馬拉與台灣關係穩固，不會動搖。 瓜地馬拉堅持台灣立場，將繼續支持台灣事業。

外交部昨天表示，此行是步卡羅首次訪台，期間將晉見蔡總統，拜會吳釗燮，除了與吳釗燮共同簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」並相互贈勳，另外，還接受吳釗燮款宴歡迎。

除此，訪團成員也將拜會大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，以及高雄軟體園區、國立故宮博物院等文經設施。

外交部指出，步卡羅學驗俱豐，曾任瓜地馬拉聖保羅大學法學院院長、瓜地馬拉駐以色列大使、駐墨西哥大使、拉丁美洲及加勒比海禁止核武器組織（OPANAL）瓜國代表等重要職務，今年2月就任外長職務後致力提升瓜地馬拉國際地位，並積極深化台瓜兩國合作關係。

瓜地馬拉外交部長步卡羅（左三）今天清晨4點19分搭機抵台訪問，外交部次長俞大㵢（左四）在機場迎接。（記者姚介修攝）

瓜地馬拉外交部長步卡羅（右）今天清晨4點19分搭機抵台訪問，外交部次長俞大㵢（左）在機場迎接。（記者姚介修攝）

瓜地馬拉外交部長步卡羅（左）今天清晨4點19分搭機抵台訪問，外交部次長俞大㵢（右）在機場迎接。（記者姚介修攝）

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