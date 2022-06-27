瓜國總統：任內與台維持邦交

我中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英媒專訪表示，他在任期間，瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交。（翻攝自推特）

2022/06/27 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕我中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英媒《LatAm INVESTOR》專訪，訪問中談及瓜地馬拉與台灣邦誼穩固，他在任期間，瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交，「我們承認的一個中國就叫做台灣」。

賈麥岱是在二○二○年一月就任總統，任期四年。中國官媒「環球時報」五月時報導，中國外交部發言人罕見公開替無邦交的瓜地馬拉發言，瓜國並透過管道表達有意與中國加強合作，引起台瓜邦誼鬆動的揣測。瓜國外交部次長芭蕾拉六月初在瓜地馬拉駐台大使館活動中，透過影片強調與台灣邦誼堅若磐石。

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英媒《LatAm INVESTOR》廿三日刊登賈麥岱專訪影片，賈麥岱在訪問中廣泛回應關於移民、台灣、美國和中美洲投資機會等問題。記者問到，瓜地馬拉是台灣目前僅剩少數的邦交國之一；賈麥岱隨即強調，瓜地馬拉是台灣邦交國之中最大的國家，而且瓜地馬拉會繼續維持和台灣的關係，「只要我在任的一天，我們認定一個中國，這個中國的名稱是台灣」。

記者也詢問賈麥岱，認為拜登政府是否重視瓜地馬拉在中美洲相關議題的重要性？賈麥岱先是打趣反問記者，要聽外交辭令、政治回答還是他真心的想法？記者表示希望得到真正的答案。賈麥岱隨後直言，他並沒有感受到美國的重視。

賈麥岱表示，如果別人批評瓜地馬拉，他會接受；但若是瓜地馬拉批評其他國家政府，對方會不高興，「可能我們皮比較厚」。賈麥岱以移民大隊伍（immigration caravans）為例指出，他當總統後從未發生，但也沒有人詢問他、包括美國。若有七千人穿越邊境、突破管制，那不叫遷徙，那是侵略。這類移民實際上被當作侵略者對待，被捕之後馬上被遣返，這是為了保護邊境。

賈麥岱提到，墨西哥對此很感激，也與瓜地馬拉合作，因為這些人需要被遣返原國，墨西哥願意付運輸巴士的錢，不過「問看看美國為這些巴士付了多少錢，就會知道事情的答案」。

賈麥岱並強調，瓜地馬拉的紡織業、製藥業等非常適合投資，歡迎在瓜國設立自貿區，進口原料製造商品後轉運出口，減免稅負。

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