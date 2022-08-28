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    台北城博官網英譯恐怖「菜英文」 北市府挨轟害首都淪丟臉之都

    臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」指出台北城市博覽會官網上英文翻譯多有錯誤。（翻攝臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」）

    臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」指出台北城市博覽會官網上英文翻譯多有錯誤。（翻攝臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」）

    2022/08/28 13:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府斥資8000萬舉行台北城市博覽會，卻被網友發現官網英文版內容「菜英文」、錯誤百出，例如「生活的酸甘甜」被翻譯為sweet and sour of living、「台北人」被直翻為Taipei people，遭批花台北市民納稅錢竟是如此翻譯品質，使首善之都淪為丟臉之都。

    昨盛大開幕的台北城市博覽會，就被臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」揪出官網英文版錯誤百出，包括應翻譯為bittersweet life的生活的酸甘甜，卻譯為sweet and sour of living，應為the people of Taipei的「台北人」被直翻為Taipei people，而要表達「幸福成就感」的a sense of achievement in happiness也讓人看得霧煞煞。

    粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」指出，若一個英文句子內出現超過4個動詞就應有嚴重問題，而在台北城博會官網卻屢見相關錯誤，全文15句話中，用了33個有動作的動詞，且半數以上有重疊和文法錯誤，通篇都是嚴重的「中式英文」，基本文意理解讀來就有許多障礙。

    「Translation Matters 翻譯有要緊」批，北市府花台北市民納稅錢竟是拿出如此翻譯品質，而不花錢請專業譯者、翻譯公司協助，導致第一頁就「爛成這付德行」，其他網頁恐更慘不忍睹，怒斥首善之都淪為丟臉之都。

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