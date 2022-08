台北城博官網英譯恐怖「菜英文」 北市府挨轟害首都淪丟臉之都

臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」指出台北城市博覽會官網上英文翻譯多有錯誤。(翻攝臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」)

2022/08/28 13:55

〔記者鄭名翔/台北報導〕台北市政府斥資8000萬舉行台北城市博覽會,卻被網友發現官網英文版內容「菜英文」、錯誤百出,例如「生活的酸甘甜」被翻譯為sweet and sour of living、「台北人」被直翻為Taipei people,遭批花台北市民納稅錢竟是如此翻譯品質,使首善之都淪為丟臉之都。

昨盛大開幕的台北城市博覽會,就被臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」揪出官網英文版錯誤百出,包括應翻譯為bittersweet life的生活的酸甘甜,卻譯為sweet and sour of living,應為the people of Taipei的「台北人」被直翻為Taipei people,而要表達「幸福成就感」的a sense of achievement in happiness也讓人看得霧煞煞。



粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」指出,若一個英文句子內出現超過4個動詞就應有嚴重問題,而在台北城博會官網卻屢見相關錯誤,全文15句話中,用了33個有動作的動詞,且半數以上有重疊和文法錯誤,通篇都是嚴重的「中式英文」,基本文意理解讀來就有許多障礙。

「Translation Matters 翻譯有要緊」批,北市府花台北市民納稅錢竟是拿出如此翻譯品質,而不花錢請專業譯者、翻譯公司協助,導致第一頁就「爛成這付德行」,其他網頁恐更慘不忍睹,怒斥首善之都淪為丟臉之都。

