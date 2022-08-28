台北城博會英文版內容竟全中文 許淑華轟：「太驚世駭俗」

台北市議員許淑華發現，台北城市博覽會網站英文介紹，疑似以翻譯軟體直翻，以致文句諸多不順。（翻攝許淑華臉書）

2022/08/28 19:15

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台北城博官網英譯恐怖「菜英文」 北市府挨轟害首都淪丟臉之都

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府斥資8000萬舉行台北城市博覽會，不僅被網友發現官網英文版內容「菜英文」、錯誤百出，台北市議員許淑華也揪出，除了英文網頁如翻譯軟體直翻外，英文版線上展覽內頁竟還是中文，全無英文內容，痛批北市府砸大錢、動用第二預備金幫市長柯文哲辦的畢業展覽會，竟是如此一塌糊塗，「太驚世駭俗了！」

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北市府坦承審核流程中確有錯失

對此，台北市政府研究發展考核委員會坦言，經檢討，在審核流程中確有錯失之處，已立即針對錯誤內容進行修訂，預計於今晚完成更正，並儘速進行全盤檢視，後續將加強落實稿件內部審核機制。

許淑華指出，柯文哲在剛開幕的城博會上自豪稱東西太多「線上比線下更精彩」，然實際看了線上內容發現「太驚世駭俗了！」尤其英文網頁翻譯多有字彙不順，令網友質疑是否以翻譯軟體直翻，結果實際透過線上軟體比對城博會英文簡介，結果真只有一兩個字的差異，直呼「太扯了！」

許淑華表示，城博會英文簡介第三行「But only the Taipei people who live here can truly understand the sweet and sour of living here」的用法，自己也是第一次看到，實在「看攏嘸」，呼籲北市府找個懂英文的專家幫忙修正。

此外，許淑華進到英文線上展覽內頁中，依照欄位點進各介紹內容，發現內文竟還是中文，也就是北市府砸8000萬還動用二備金的活動，竟無英文線上展覽內文，令許淑華怒批實在令人嘆為觀止，砸大錢辦活動竟連翻譯都不請，把活動搞得一塌糊塗。

許淑華強調，台北不缺通曉外語的人才，這種錯誤只要請專業人士幫忙翻譯就可避免，但柯文哲就連這點錢都省，不僅小氣，還好意思說台北是國際城市，根本把台灣的臉都丟光了。

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