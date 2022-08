台北城博會英文版內容竟全中文 許淑華轟：「太驚世駭俗」

台北市議員許淑華發現,台北城市博覽會網站英文介紹,疑似以翻譯軟體直翻,以致文句諸多不順。(翻攝許淑華臉書)

2022/08/28 19:15

台北城博官網英譯恐怖「菜英文」 北市府挨轟害首都淪丟臉之都

〔記者鄭名翔/台北報導〕台北市政府斥資8000萬舉行台北城市博覽會,不僅被網友發現官網英文版內容「菜英文」、錯誤百出,台北市議員許淑華也揪出,除了英文網頁如翻譯軟體直翻外,英文版線上展覽內頁竟還是中文,全無英文內容,痛批北市府砸大錢、動用第二預備金幫市長柯文哲辦的畢業展覽會,竟是如此一塌糊塗,「太驚世駭俗了!」

北市府坦承審核流程中確有錯失

對此,台北市政府研究發展考核委員會坦言,經檢討,在審核流程中確有錯失之處,已立即針對錯誤內容進行修訂,預計於今晚完成更正,並儘速進行全盤檢視,後續將加強落實稿件內部審核機制。

許淑華指出,柯文哲在剛開幕的城博會上自豪稱東西太多「線上比線下更精彩」,然實際看了線上內容發現「太驚世駭俗了!」尤其英文網頁翻譯多有字彙不順,令網友質疑是否以翻譯軟體直翻,結果實際透過線上軟體比對城博會英文簡介,結果真只有一兩個字的差異,直呼「太扯了!」

許淑華表示,城博會英文簡介第三行「But only the Taipei people who live here can truly understand the sweet and sour of living here」的用法,自己也是第一次看到,實在「看攏嘸」,呼籲北市府找個懂英文的專家幫忙修正。

此外,許淑華進到英文線上展覽內頁中,依照欄位點進各介紹內容,發現內文竟還是中文,也就是北市府砸8000萬還動用二備金的活動,竟無英文線上展覽內文,令許淑華怒批實在令人嘆為觀止,砸大錢辦活動竟連翻譯都不請,把活動搞得一塌糊塗。

許淑華強調,台北不缺通曉外語的人才,這種錯誤只要請專業人士幫忙翻譯就可避免,但柯文哲就連這點錢都省,不僅小氣,還好意思說台北是國際城市,根本把台灣的臉都丟光了。

