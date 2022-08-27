砸8千萬辦城博會挨批比高中畢展差 黃珊珊：批評很簡單做事很難

黃珊珊說，請批評的人拿出相關證據，批評很簡單、做事很難，只是一句話沒必要回應。（記者劉信德攝）

2022/08/27 16:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」，遭市議員陳怡君批評，不惜動用「救命錢」第二預備金，結果辦得比高中生的作品畢業展還差，僅把政績釘在木板上毫無美感，地下停車場還漏水。副市長黃珊珊反嗆，批評很簡單、做事很難，「請批評的人拿出相關證據」。柯文哲則說，資料整理滿花錢，利用這機會把北市8年政策分別類大整理。

柯文哲、黃珊珊今天到台北城市博覽會擔任導覽員，介紹柯文哲任內8年所推動的政策，柯文哲說，城市博覽會最大目的就是資料整理，他常說市政要倡導，並向市民交班，未來無論誰當市長政策才能延續，利用這機會把台北市8年來的政策分門別類、作大整理，市民能夠來看的話最好，

請繼續往下閱讀...

至於議員質疑花8000萬卻辦得比高中生還差、地下室漏水，柯文哲反問：「地下室漏水和我有什麼關係？」媒體解釋民眾停車會到地下室，柯文哲才說，漏水也不是辦這個才漏水，本來就要整修，但資料的整理其實蠻花錢，先進國家對資料整理很注重，我們要建立尊重、注重資料整理的國家。

黃珊珊則說，漏水跟展覽沒關係，這是硬體的部分，一件好事不需每天找跟這沒關係的事，各界有何意見都接受，但請大家好的事要當好事來看。

至於不少展覽的木板架沒包好，黃珊珊回應，這是策展單位的事，如果大家有意見會要求改善，但好展覽就是讓大家知道更多的事情，同樣花更多錢可做更多項目，只是花的錢與展現東西盡量做到最精實就好。

對於議員批評台北城博會不如高中畢業展，黃珊珊說，請批評的人拿出相關證據，批評很簡單、做事很難，只是一句話沒必要回應。

不過，黃珊珊和柯文哲一前一後到現場，雖然同場，卻各自帶各自的導覽，並未同框，柯文哲說，和黃珊珊重複帶導覽沒意義，各自帶一團反而可讓更多市民參與，黃珊珊對市政很熟悉，可以用她的角度講，他也鼓勵各局處首長來導覽。黃珊珊則說，本來就是各自導覽，要分工，導覽員為何要一起導覽？

柯文哲到台北城市博覽會當導覽員。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法