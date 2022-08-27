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    帛琉副總統來訪 蔡英文、賴清德29日接見

    帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（左四，J. Uduch Sengebau Senior）晚間率團抵台，這也是席嫵杜上任後首次來台訪問，外交部次長俞大㵢（右五）在機場迎接。（記者姚介修攝）

    帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（左四，J. Uduch Sengebau Senior）晚間率團抵台，這也是席嫵杜上任後首次來台訪問，外交部次長俞大㵢（右五）在機場迎接。（記者姚介修攝）

    2022/08/27 23:18

    〔記者蘇永耀／台北報導〕我國友邦帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請，於今（27）日晚間抵達台灣，展開至8月31日為期5天的訪問行程。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎席嫵杜副總統伉儷率團訪臺，蔡總統與賴副總統並將於8月29日上午，於總統府內接見訪問團。

    張惇涵表示，此行為席嫵杜副總統繼2014年以參議員身分訪臺後，時隔8年，首度以副總統身分來訪，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

    張惇涵表示，我國與帛琉建交23年以來，在基礎建設、農漁業技術、醫療衛生等領域廣泛合作，近年更是在司法、海巡、災防等三項重大領域深化協力；帛琉並長期在國際場域，為臺灣的國際參與大力發聲，充分展現兩國邦誼緊密友好。

    張惇涵表示，同為海洋國家，期盼透過此次席嫵杜副總統率團來訪，持續增進兩國在教育文化、資通訊、災害防救、司法及公衛醫療等領域的合作，共同增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，並共同為區域及全球和平穩定，貢獻來自海洋民主的力量。

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